Додано: Суб 28 чер, 2025 23:21

А що панове вище можуть написати/спрогнозувати? Звідки вони щось можуть знати?

Прямо згадуються слова - класика - «Наш путь во мраке…»

Ну, трошки не вгадали з місцем інвестицій… це буває…

Ну трошки не вгадали з компаньйонами інвестицій… Це буває…

Ну занадто довго носили «рожеві окуляри» і приймали невірні рішення. Буває…

Ну, занадто сильно «роздували щоки» від своєї пихатості, доводячи, що Київ - то на три голови вище за Париж. Буває…

Справа в тому, що голови - а точніше начинка тих готів мозком - різна…. Тому помилка було тільки в масштабі… це теж буває…

Ну, невірно собі підбирали порадників на цьому форумі. Якось не змогли відрізнити радників- збирачів сміття - від порадників в інвестиціях.

Це теж буває…

Власне, хто ж обіцяв веселе приємне життя?

Невже отой голодний босий безробітний вище цього допису? Боюсь і подумати - це ви на його - безробітного багато років - безсімейного багато років - такого, що ніколи не мав відношення до Києва - найчастішого дописувача на цій та інших гілках форуму - банальний дешевий флудер - орієнтуватися?

Ну, це помилка… реально… панове… ну не можна ж так помилятися в житті…

Я не мав і не маю ніякого відношення до Києва - і то дивуюсь, як кияни могли орієнтуватися на збоченців… прямо не вірю…

Так і то - збуджене «на ранок» щасливе життя з віртуальними повіями з Філіппін…

Се ля ві…