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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12376123771237812379
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 22:59

  барабашов написав:В 94м году уже был рынок приватизированных квартир или это был новострой?
И зачем тогда надо было на Лесном за баснословные 125уе(5млн) снимать что то?
ПыСы Пятерка в 34м кузове появилась только в 88м году. Семилеткой она могла стать лишь в 95м.
ПыПыСы. Савлоховские быки любили их именно последнего г.в. - 95го и 530е.


Друзі, воно зазвичай цікво читати мемуари про жлобобикоту, але це дійство вже піднадоїло.
Які настрої на осінь в плані нерухомості ? Тільки вниз чи є якісь інші думки ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 23:18

  Хомякоид написав:
  барабашов написав:В 94м году уже был рынок приватизированных квартир или это был новострой?
И зачем тогда надо было на Лесном за баснословные 125уе(5млн) снимать что то?
ПыСы Пятерка в 34м кузове появилась только в 88м году. Семилеткой она могла стать лишь в 95м.
ПыПыСы. Савлоховские быки любили их именно последнего г.в. - 95го и 530е.


Друзі, воно зазвичай цікво читати мемуари про жлобобикоту, але це дійство вже піднадоїло.
Які настрої на осінь в плані нерухомості ? Тільки вниз чи є якісь інші думки ?

наразі відповідь тут:
https://map.ukrainealarm.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 23:21

А що панове вище можуть написати/спрогнозувати? Звідки вони щось можуть знати?
Прямо згадуються слова - класика - «Наш путь во мраке…»
Ну, трошки не вгадали з місцем інвестицій… це буває…
Ну трошки не вгадали з компаньйонами інвестицій… Це буває…
Ну занадто довго носили «рожеві окуляри» і приймали невірні рішення. Буває…
Ну, занадто сильно «роздували щоки» від своєї пихатості, доводячи, що Київ - то на три голови вище за Париж. Буває…
Справа в тому, що голови - а точніше начинка тих готів мозком - різна…. Тому помилка було тільки в масштабі… це теж буває…
Ну, невірно собі підбирали порадників на цьому форумі. Якось не змогли відрізнити радників- збирачів сміття - від порадників в інвестиціях.
Це теж буває…
Власне, хто ж обіцяв веселе приємне життя?
Невже отой голодний босий безробітний вище цього допису? Боюсь і подумати - це ви на його - безробітного багато років - безсімейного багато років - такого, що ніколи не мав відношення до Києва - найчастішого дописувача на цій та інших гілках форуму - банальний дешевий флудер - орієнтуватися?
Ну, це помилка… реально… панове… ну не можна ж так помилятися в житті…
Я не мав і не маю ніякого відношення до Києва - і то дивуюсь, як кияни могли орієнтуватися на збоченців… прямо не вірю…
Так і то - збуджене «на ранок» щасливе життя з віртуальними повіями з Філіппін…
Се ля ві…
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 00:02

  kingkongovets написав:
Бетон написав:
  rjkz написав:
Давайте так, что для Вас было 5 000 долларов в 1994 году?

Смутно, смутно помню. — В то героическое время я был еще крайне мал. Я был дитя
я в 1994му свою першу квартиру купив - 1к 56м на Лейпцигський 2/37 за 15К, бумеранг е34 років 5-7ми за 12 і чау-чау за 500$, мені було 24

Уточнюй, що на таткові гроші :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 00:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Тогда за месяц кто то просто прыткий мог столько поднять.
Не с нуля естественно.
Но "папиных" тысяч 10ти(300уе летом 91го и 200 после полёта тушки Пуго), сгоревших бы потом на книжке, для начального толчка бы хватило.
В том же 91м.
Востаннє редагувалось барабашов в Нед 29 чер, 2025 00:22, всього редагувалось 2 разів.
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 00:10

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:В 94м году уже был рынок приватизированных квартир или это был новострой?
И зачем тогда надо было на Лесном за баснословные 125уе(5млн) снимать что то?
ПыСы Пятерка в 34м кузове появилась только в 88м году. Семилеткой она могла стать лишь в 95м.
ПыПыСы. Савлоховские быки любили их именно последнего г.в. - 95го и 530е.

був ринок, з новобудів тоді були лише хіба що панельки серії КТ і Т4 на Троєщині, я дивився сталінки і дореволюціонні будинки в центрі і ледве не купив квартиру в дореволюційному будинку на Саксаганського у популярного в ті часи діктора - але той чомусь дав задню і вернув штуку завдатку + ще одну, двушку на Лісовому я зняв як тільки повернувся в Киів щоб жити з дружиною не у її чи моїх батьків, потім я ще й робив в сталінці ремонт, угоду оформляли в біржі нерухомості Куб, яка була розташована в будівлі БТІ на Трьохсвятительскій, скільки років було бумеру вже не памʼятаю, памʼятаю лише що був достатньо свіжий, ціну і що після моїх попередніх марків на джей-зетах він не дуже вражав при їзді, і ще - припиняй переказувати чиїсь страшні казки поо 90ті, не розповідай брехню про речі, яким ти не був свідком, типу прибутків в ті часи бандитської піхоти або уподобань совлоховців, це смішно
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 29 чер, 2025 00:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 00:24

  Хомякоид написав:
  барабашов написав:В 94м году уже был рынок приватизированных квартир или это был новострой?
И зачем тогда надо было на Лесном за баснословные 125уе(5млн) снимать что то?
ПыСы Пятерка в 34м кузове появилась только в 88м году. Семилеткой она могла стать лишь в 95м.
ПыПыСы. Савлоховские быки любили их именно последнего г.в. - 95го и 530е.


Друзі, воно зазвичай цікво читати мемуари про жлобобикоту, але це дійство вже піднадоїло.
Які настрої на осінь в плані нерухомості ? Тільки вниз чи є якісь інші думки ?

Винница - не упадёт без существенного девала, потом коррекция.
Чабаны - скорее всего вниз в уе и без девала. Но не резко, просто локейшен не торт.
Лейпциг и Хёмниц растут и почём там новострои?
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 00:39

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

unicdima написав: Уточнюй, що на таткові гроші :D
заздрість руйнує, дімон
не рефлексуй)
kingkongovets
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