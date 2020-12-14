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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12377123781237912380
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 09:23

  Investor_K написав:Ого. А де ці 800000 євро взяти простомуу охоронцю?


Там родина всі професори, думаю відсотків 30 мали власних коштів, на все інше кредит.
Кредити в банках на нерухомість під 2 або 3 відсоки, можна тягнути.
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 10:50

  Frant написав:Даражай вночі був знатний. Всі зайняли черги у відділах продаж????

Та в нас шахеди години дві літали. Було чути декілька вибухів
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 13:17

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