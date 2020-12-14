Там родина всі професори, думаю відсотків 30 мали власних коштів, на все інше кредит.
Кредити в банках на нерухомість під 2 або 3 відсоки, можна тягнути.
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Додано: Нед 29 чер, 2025 09:23
Додано: Нед 29 чер, 2025 10:50
Додано: Нед 29 чер, 2025 13:17
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