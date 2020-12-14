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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 чер, 2025 16:17
Бетон
Летусрок ставив Бараьашову діабет. Дистанційно, правда, але у нас на форумі спеціалісти потужні, один віталя-психолог чого вартий, через екран і воду заряджає, і барабану закреп розряджає.
Так що роби собі діабет, почни з кілограму цукру в день і 2 барбарисок
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Hotab
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Додано: Нед 29 чер, 2025 16:30
Бетон написав: Hotab написав:Бетон
Барабашов. Ответь-ка, пожалуйста, на такой вопросик. Правда, что к вам бимба прилетала?
В Стамбул періодично прилітає ФАБ-120.. Але не розривається. Летить додому.
Я, конечно, поменьше бомба, но от Стамбула бы не отказался. Обещаю не разрываться, вести себя прилежно, в рамках приличия, этикета.
Инвалидов прошу писать в личку. Я знаю, вас много. Колитесь, грязные решалы. Протяните руку помощи форумчанам
Так ты Шубе не тот вопрос задавал.
Нужно было ему задавать, как он грязно порешал с инвалидностью ?
А то какие-то КАБы мифические ... )
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pesikot
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_Klim
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