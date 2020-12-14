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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 чер, 2025 21:43
«Продовжуватиму інвестувати в Київ, зі мною зв'язалося вище керівництво, все вирішили», – бізнесмен Удянський розповів, що вдалося вичерпати конфлікт, який стався в нього вчора зі столичною владою
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Додано: Пон 30 чер, 2025 00:00
Хомякоид написав: taufan написав:
Доброго дня, може хто підкаже, зараз варто розглядати Республіку?Хочу для себе купити квартиру, але поки в роздумах, чи може є якісь кращі варіанти ціна-якість.
А чому саме Республіка ? Місцезнаходження ?
Кажуть ціна кусається
Республика космос. Нафиг она нужна? Для чего?
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Пон 11 жов, 2021 18:05
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