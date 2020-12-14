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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12379123801238112382
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 08:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

хроніки ніщеброда.

ну все. вкладка з флетіфай за пошуком квартири закрита. замість неї тепер кабанчик, єпік і лєруа.

в суботу забрали той бабушатнік
27 ціна +1к витрати на оформлення.

все пройшло більш менш, були деякі проблемки, які вирішувались
- один з власників в реєстрі боржників. як виявилось - то просто співбадіння по ПІБ
- не було інф. довідки і дуже старий ТП
це все вирішили за тиждень.
ну і з приколів. так рахували гроші, шо взяли на 1к менше. вчора довіз, віддав :))

за минулий тиждень на флетіфай в цільовому діапазоні не вилізло нічого пристойного.

сумарно за час пошуків:

з березня по червень відбувся певний "дорожай"
пропозицій стало трохи менше, ціни вище.
в березні можна за 27 було брати гостінку в жилому стані, під здачу на завтра.
зараз такі варіки - 32+ (грубо кажучи 35 з оформленням)

резюмуючи по темі форума - то купляти треба тоді, коли є гроші на руках, а не прогнозувати, гадати на картах або єкспертах з ютубчику.

всім дякую, до зустрічі в цій темі через ХХХ років, коли назбирую на нови бабушатнік під здачу.
дівчат обійняв-припідняв, хлопцям тисну руку.
boshetyn
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  #<1 ... 12379123801238112382
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