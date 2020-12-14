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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 лип, 2025 19:24
На певному етапі власного життя я усвідомив, що дорожче грошей - тільки спокій, що досягається розумом, який, як відомо, за гроші не купиш. Наш внутрішній спокій не критично залежить від того, скільки грошей та активів маємо у власності (хоча зовсім порожні кишені не сприяють ні спокою, ні щастю). Гроші не гарантують щастя, але кожна людина прагне переконатися у цьому сама. Врешті все залежить від того, як ми керуємо власними думками, як налаштовуємося на оцінку обставин, у яких опинилися. Слід жити за принципом: "Усе марнота і ловлення вітру", але водночас не забувати наповнювати кишеню ресурсом для моливості подальшого життя і розмірковування над сенсом буття. )
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Додано: Вів 01 лип, 2025 20:07
ihorkyiv написав:
На певному етапі власного життя я усвідомив, що дорожче грошей - тільки спокій, що досягається розумом, який, як відомо, за гроші не купиш.
Ось не повірите, але я найбільше ціную ці ваші слова. Останніх девʼять.
Ще рік - два - три тому ви говорили зовсім кардинально протилежне.
Ви думаєте, я забув? Ні, не забув: дурня запамʼятовується.
Брехня забувається.
Нарешті дійшло.
Я радий за Вас.
P.S. Тільки не лайтеся: я дійсно все памʼятаю, не знаю, чи памʼятаєте Ви.
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Додано: Вів 01 лип, 2025 20:29
барабашов написав:
Фублянах ваша ляля
Запах там представляю
Дилетант.
Прищепку на носа і вперед.
Гроші не пахнуть...
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Додано: Вів 01 лип, 2025 20:30
Бетон написав:
Я был беден, но счастлив.
Последний раз в жизни
То можна відмовитися від всього нажитого і знову стати щасливим
П.с. Недавно випадково попалося відео блогера з Білорусі. Він запропонував бомжу роботу і житло (домовився про вакансію та оренду). Бомж спочатку погодився, а потім подумав-подумав і відмовився) Це ж йому запропонували роботу грузчиком, де майже вся зп йшла б на оренду. І в чому сенс, подумав бомж? А жити коли? А так здав бутилки і макулатуру то й робиш що хочеш - начальника нема, квартплати/комунальних нема, податкової та інших кровосісь також нема. Живе в своє задоволення)
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Додано: Вів 01 лип, 2025 20:35
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Додано: Вів 01 лип, 2025 20:51
akurt написав: ihorkyiv написав:
На певному етапі власного життя я усвідомив, що дорожче грошей - тільки спокій, що досягається розумом, який, як відомо, за гроші не купиш.
Ось не повірите, але я найбільше ціную ці ваші слова. Останніх девʼять.
Ще рік - два - три тому ви говорили зовсім кардинально протилежне.
Ви думаєте, я забув? Ні, не забув: дурня запамʼятовується.
Брехня забувається.
Нарешті дійшло.
Я радий за Вас.
P.S. Тільки не лайтеся: я дійсно все памʼятаю, не знаю, чи памʼятаєте Ви
.
Я настільки увійшов у спокій, розслабився і абстрагувався, що навіть не пам"ятаю .... а ви хто ???
)
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Додано: Вів 01 лип, 2025 21:02
ihorkyiv написав:
На певному етапі власного життя я усвідомив, що дорожче грошей - тільки спокій, що досягається розумом, який, як відомо, за гроші не купиш. Наш внутрішній спокій не критично залежить від того, скільки грошей та активів маємо у власності (хоча зовсім порожні кишені не сприяють ні спокою, ні щастю). Гроші не гарантують щастя, але кожна людина прагне переконатися у цьому сама. Врешті все залежить від того, як ми керуємо власними думками, як налаштовуємося на оцінку обставин, у яких опинилися. Слід жити за принципом: "Усе марнота і ловлення вітру", але водночас не забувати наповнювати кишеню ресурсом для моливості подальшого життя і розмірковування над сенсом буття. )
якщо усвідомив, чому не виїхав з неньки якщо не на загниваючий захід, то на встаючу з колін ПСА?
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Додано: Вів 01 лип, 2025 21:05
ihorkyiv написав: akurt написав: ihorkyiv написав:
На певному етапі власного життя я усвідомив, що дорожче грошей - тільки спокій, що досягається розумом, який, як відомо, за гроші не купиш.
Ось не повірите, але я найбільше ціную ці ваші слова. Останніх девʼять.
Ще рік - два - три тому ви говорили зовсім кардинально протилежне.
Ви думаєте, я забув? Ні, не забув: дурня запамʼятовується.
Брехня забувається.
Нарешті дійшло.
Я радий за Вас.
P.S. Тільки не лайтеся: я дійсно все памʼятаю, не знаю, чи памʼятаєте Ви
.
Я настільки увійшов у спокій, розслабився і абстрагувався, що навіть не пам"ятаю .... а ви хто ???
)
колектив авторів гостросюжетно-нудного детектива з перекидачками: "Для себе а не в оренду в Ердоганостані"
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Додано: Вів 01 лип, 2025 21:32
ihorkyiv написав:
Я настільки увійшов у спокій, розслабився і абстрагувався, що навіть не пам"ятаю .... а ви хто ???
Це ще гірше, ніж я думав.
Получається, лили особисто на мене тонни лайна невідомо за що - і тепер не знаєте, хто я.
Чудесно.
Але мені те, що ви ПРОЗРІЛИ, дуже сподобалося.
Колись же повинно було це статися…
Сталося, я радий…
P.S. Прикольно, як збудився кумедний псевдокиянин flyman.
Знає кішка, чию сметанку проґавила назавжди…
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 01 лип, 2025 21:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 лип, 2025 21:34
flyman написав: ihorkyiv написав:
На певному етапі власного життя я усвідомив, що дорожче грошей - тільки спокій, що досягається розумом, який, як відомо, за гроші не купиш. Наш внутрішній спокій не критично залежить від того, скільки грошей та активів маємо у власності (хоча зовсім порожні кишені не сприяють ні спокою, ні щастю). Гроші не гарантують щастя, але кожна людина прагне переконатися у цьому сама. Врешті все залежить від того, як ми керуємо власними думками, як налаштовуємося на оцінку обставин, у яких опинилися. Слід жити за принципом: "Усе марнота і ловлення вітру", але водночас не забувати наповнювати кишеню ресурсом для моливості подальшого життя і розмірковування над сенсом буття. )
якщо усвідомив, чому не виїхав з неньки якщо не на загниваючий захід, то на встаючу з колін ПСА?
"Там добре, де нас немає". Куди б не поїхав, скрізь чужина, а сам - чужинець. Україна - рай на Землі, рідна домівка, з усіма її соціальними проблемами та економічними негараздами. На батьківщині я маю власність і навколо рідних людей, на чужині - ілюзію адаптації. Мене влаштовує і приваблює статус туриста, але є вкрай неприйнятним статус мігранта. Перефразовуючи: Я так її, я так люблю мою Україну убогу, що ... попрошу святого Бога, для неї щастя намолю. Кожен має вибір. Я своїм задоволений.
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_Klim
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