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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 19:24

На певному етапі власного життя я усвідомив, що дорожче грошей - тільки спокій, що досягається розумом, який, як відомо, за гроші не купиш. Наш внутрішній спокій не критично залежить від того, скільки грошей та активів маємо у власності (хоча зовсім порожні кишені не сприяють ні спокою, ні щастю). Гроші не гарантують щастя, але кожна людина прагне переконатися у цьому сама. Врешті все залежить від того, як ми керуємо власними думками, як налаштовуємося на оцінку обставин, у яких опинилися. Слід жити за принципом: "Усе марнота і ловлення вітру", але водночас не забувати наповнювати кишеню ресурсом для моливості подальшого життя і розмірковування над сенсом буття. )
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 20:07

  ihorkyiv написав:На певному етапі власного життя я усвідомив, що дорожче грошей - тільки спокій, що досягається розумом, який, як відомо, за гроші не купиш.

Ось не повірите, але я найбільше ціную ці ваші слова. Останніх девʼять.
Ще рік - два - три тому ви говорили зовсім кардинально протилежне.
Ви думаєте, я забув? Ні, не забув: дурня запамʼятовується.
Брехня забувається.
Нарешті дійшло.
Я радий за Вас.

P.S. Тільки не лайтеся: я дійсно все памʼятаю, не знаю, чи памʼятаєте Ви.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 20:29

  барабашов написав:Фублянах ваша ляля
Запах там представляю

Дилетант.
Прищепку на носа і вперед.
Гроші не пахнуть...
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 20:30

  Бетон написав:Я был беден, но счастлив.
Последний раз в жизни

То можна відмовитися від всього нажитого і знову стати щасливим :D
П.с. Недавно випадково попалося відео блогера з Білорусі. Він запропонував бомжу роботу і житло (домовився про вакансію та оренду). Бомж спочатку погодився, а потім подумав-подумав і відмовився) Це ж йому запропонували роботу грузчиком, де майже вся зп йшла б на оренду. І в чому сенс, подумав бомж? А жити коли? А так здав бутилки і макулатуру то й робиш що хочеш - начальника нема, квартплати/комунальних нема, податкової та інших кровосісь також нема. Живе в своє задоволення)
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 20:35

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 20:51

  akurt написав:
  ihorkyiv написав:На певному етапі власного життя я усвідомив, що дорожче грошей - тільки спокій, що досягається розумом, який, як відомо, за гроші не купиш.

Ось не повірите, але я найбільше ціную ці ваші слова. Останніх девʼять.
Ще рік - два - три тому ви говорили зовсім кардинально протилежне.
Ви думаєте, я забув? Ні, не забув: дурня запамʼятовується.
Брехня забувається.
Нарешті дійшло.
Я радий за Вас.

P.S. Тільки не лайтеся: я дійсно все памʼятаю, не знаю, чи памʼятаєте Ви.

Я настільки увійшов у спокій, розслабився і абстрагувався, що навіть не пам"ятаю .... а ви хто ???
)
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 21:02

  ihorkyiv написав:На певному етапі власного життя я усвідомив, що дорожче грошей - тільки спокій, що досягається розумом, який, як відомо, за гроші не купиш. Наш внутрішній спокій не критично залежить від того, скільки грошей та активів маємо у власності (хоча зовсім порожні кишені не сприяють ні спокою, ні щастю). Гроші не гарантують щастя, але кожна людина прагне переконатися у цьому сама. Врешті все залежить від того, як ми керуємо власними думками, як налаштовуємося на оцінку обставин, у яких опинилися. Слід жити за принципом: "Усе марнота і ловлення вітру", але водночас не забувати наповнювати кишеню ресурсом для моливості подальшого життя і розмірковування над сенсом буття. )

якщо усвідомив, чому не виїхав з неньки якщо не на загниваючий захід, то на встаючу з колін ПСА?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 21:05

  ihorkyiv написав:
  akurt написав:
  ihorkyiv написав:На певному етапі власного життя я усвідомив, що дорожче грошей - тільки спокій, що досягається розумом, який, як відомо, за гроші не купиш.

Ось не повірите, але я найбільше ціную ці ваші слова. Останніх девʼять.
Ще рік - два - три тому ви говорили зовсім кардинально протилежне.
Ви думаєте, я забув? Ні, не забув: дурня запамʼятовується.
Брехня забувається.
Нарешті дійшло.
Я радий за Вас.

P.S. Тільки не лайтеся: я дійсно все памʼятаю, не знаю, чи памʼятаєте Ви.

Я настільки увійшов у спокій, розслабився і абстрагувався, що навіть не пам"ятаю .... а ви хто ???
)

колектив авторів гостросюжетно-нудного детектива з перекидачками: "Для себе а не в оренду в Ердоганостані"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 21:32

  ihorkyiv написав:Я настільки увійшов у спокій, розслабився і абстрагувався, що навіть не пам"ятаю .... а ви хто ???

Це ще гірше, ніж я думав.
Получається, лили особисто на мене тонни лайна невідомо за що - і тепер не знаєте, хто я.
Чудесно.
Але мені те, що ви ПРОЗРІЛИ, дуже сподобалося.
Колись же повинно було це статися…
Сталося, я радий…

P.S. Прикольно, як збудився кумедний псевдокиянин flyman.
Знає кішка, чию сметанку проґавила назавжди…
Востаннє редагувалось akurt в Вів 01 лип, 2025 21:35, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 21:34

  flyman написав:
  ihorkyiv написав:На певному етапі власного життя я усвідомив, що дорожче грошей - тільки спокій, що досягається розумом, який, як відомо, за гроші не купиш. Наш внутрішній спокій не критично залежить від того, скільки грошей та активів маємо у власності (хоча зовсім порожні кишені не сприяють ні спокою, ні щастю). Гроші не гарантують щастя, але кожна людина прагне переконатися у цьому сама. Врешті все залежить від того, як ми керуємо власними думками, як налаштовуємося на оцінку обставин, у яких опинилися. Слід жити за принципом: "Усе марнота і ловлення вітру", але водночас не забувати наповнювати кишеню ресурсом для моливості подальшого життя і розмірковування над сенсом буття. )

якщо усвідомив, чому не виїхав з неньки якщо не на загниваючий захід, то на встаючу з колін ПСА?

"Там добре, де нас немає". Куди б не поїхав, скрізь чужина, а сам - чужинець. Україна - рай на Землі, рідна домівка, з усіма її соціальними проблемами та економічними негараздами. На батьківщині я маю власність і навколо рідних людей, на чужині - ілюзію адаптації. Мене влаштовує і приваблює статус туриста, але є вкрай неприйнятним статус мігранта. Перефразовуючи: Я так її, я так люблю мою Україну убогу, що ... попрошу святого Бога, для неї щастя намолю. Кожен має вибір. Я своїм задоволений.
ihorkyiv
 
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