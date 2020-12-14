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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12382123831238412385
Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 21:39

Здивували.
Класні слова.
Якщо би ще не вимазувалися раніше о брудні руки flyman’a та повʼязаних з ним осіб, а два - три роки тому не лили особисто на мене виварки лайна невідомо за що - ціни б вам - як людині б - не було.
Прозріння настало.
Я реально щасливий.
Я навіть зніму блокування з ваших дописів, до цього ви особисто в мене були заблоковані, бо наполегливо отрутою бризкали мені в лице. Ні за що. Реально ні за що.
Знімаю блокування: людина переосмислила своє життя і стає людиною. Неймовірно, але правда.
Зображення
Порада: не майте справ із збоченцями. Вони тут пасуться, часто вони не мають та не мали ніякого відношення до КРЖН, вмійте розрізняти, бо - крім горя вони нікому нічого не приносять.
Бажаю життєвих успіхів як ми всі бачимо, важкі часи можуть протверезити нормальну людину, яка тимчасово піддалася у минулому на провокації збоченців.

P.S. Якщо я Вас здивував, то особисто Ви мене свого часу теж сильно здивували. Все пройшло і все стало на свої місця... І слава Богу...
akurt
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