Класні слова.
Якщо би ще не вимазувалися раніше о брудні руки flyman’a та повʼязаних з ним осіб, а два - три роки тому не лили особисто на мене виварки лайна невідомо за що - ціни б вам - як людині б - не було.
Прозріння настало.
Я реально щасливий.
Я навіть зніму блокування з ваших дописів, до цього ви особисто в мене були заблоковані, бо наполегливо отрутою бризкали мені в лице. Ні за що. Реально ні за що.
Знімаю блокування: людина переосмислила своє життя і стає людиною. Неймовірно, але правда.
Порада: не майте справ із збоченцями. Вони тут пасуться, часто вони не мають та не мали ніякого відношення до КРЖН, вмійте розрізняти, бо - крім горя вони нікому нічого не приносять.
Бажаю життєвих успіхів як ми всі бачимо, важкі часи можуть протверезити нормальну людину, яка тимчасово піддалася у минулому на провокації збоченців.
P.S. Якщо я Вас здивував, то особисто Ви мене свого часу теж сильно здивували. Все пройшло і все стало на свої місця... І слава Богу...