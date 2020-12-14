Здивували.
Класні слова.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 лип, 2025 07:59
Мне не нужны деньги ради самих денег. Я не ощущаю счастья от цифр на счету, от пачек купюр или дорогих вещей. Деньги — не цель, а лишь инструмент. Они не наполняют, не вдохновляют.
Деньги дают свободу. И в этом — их настоящая ценность. Они позволяют выбирать — где жить, с кем быть, чем заниматься и чего не терпеть.
Главное — разглядеть эту свободу. Не спутать её с возможностью просто потреблять. Не потеряться в комфорте, забыв, зачем всё это.
Нужно посмотреть на звёздное небо, насладиться каждой чашкой кофе, жизнь скоро пройдёт
Додано: Сер 02 лип, 2025 10:02
Бетон
Деньги - зло
Для более подробной информации перечислите 100 евро.
Додано: Сер 02 лип, 2025 10:19
|