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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 лип, 2025 21:39
Здивували.
Класні слова.
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akurt
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Додано: Сер 02 лип, 2025 07:59
The_Rebel написав: Бетон написав:
Я был беден, но счастлив.
Последний раз в жизни
То можна відмовитися від всього нажитого і знову стати щасливим
П.с. Недавно випадково попалося відео блогера з Білорусі. Він запропонував бомжу роботу і житло (домовився про вакансію та оренду). Бомж спочатку погодився, а потім подумав-подумав і відмовився) Це ж йому запропонували роботу грузчиком, де майже вся зп йшла б на оренду. І в чому сенс, подумав бомж? А жити коли? А так здав бутилки і макулатуру то й робиш що хочеш - начальника нема, квартплати/комунальних нема, податкової та інших кровосісь також нема. Живе в своє задоволення)
Мне не нужны деньги ради самих денег. Я не ощущаю счастья от цифр на счету, от пачек купюр или дорогих вещей. Деньги — не цель, а лишь инструмент. Они не наполняют, не вдохновляют.
Деньги дают свободу. И в этом — их настоящая ценность. Они позволяют выбирать — где жить, с кем быть, чем заниматься и чего не терпеть.
Главное — разглядеть эту свободу. Не спутать её с возможностью просто потреблять. Не потеряться в комфорте, забыв, зачем всё это.
Нужно посмотреть на звёздное небо, насладиться каждой чашкой кофе, жизнь скоро пройдёт
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Бетон
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Додано: Сер 02 лип, 2025 10:02
Бетон
Деньги - зло
Для более подробной информации перечислите 100 евро.
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Hotab
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Додано: Сер 02 лип, 2025 10:19
Hotab написав:Бетон
Деньги - зло
Для более подробной информации перечислите 100 евро.
Умеете вы высокодуховную мысль взять и разбить о скалы циничной обыденности)
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Бетон
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Додано: Сер 02 лип, 2025 12:24
Та да, пан Франт, так оно и есть)
Кто тут хорошо прибарохлился, тот и поет соловушкой, о родине …да боженьку благодарит
А простой смертный пашет до гроба, без надежды на лучшую жизнь, теперь еще и автомат ему навешивают
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Freza
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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