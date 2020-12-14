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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 лип, 2025 16:18
А що з цементом сталося, найважливішим складником бетона?
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Додано: Сер 02 лип, 2025 17:33
Hotab написав:Бетон Деньги - зло
Для более подробной информации перечислите 100 евро.
А справжнє багатство - це наші роки. Адже чоловіки чим старші, тим є багатшими:
- срібло у волоссі,
- золото у зубах,
- каміння у нирках,
- цукор у крові,
- залізо в артеріях,
- нерухомість в штанах
- і невичерпні запаси природного газу.
Навіщо вам з такими ресурсами нікчемні 100 євро ?
Востаннє редагувалось ihorkyiv
в Чет 03 лип, 2025 00:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 02 лип, 2025 19:03
предлагаю переименовать ветку в "шануймося, бо ми того вартi"
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baraka
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Додано: Сер 02 лип, 2025 21:11
ihorkyiv написав: Hotab написав:Бетон Деньги - зло
Для более подробной информации перечислите 100 евро.
А справжнє багатство - це наші роки. Адже чоловіки чим старші, тим є багатшими:
- срібло у волоссі,
- золото у зубах,
- каміння у нирках,
- цукор у крові,
- залізо в артеріях
- і невичерпні запаси природного газу.
Навіщо вам з такими ресурсами нікчемні 100 євро ?
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Hotab
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Додано: Сер 02 лип, 2025 21:16
Бетон написав:
Мне не нужны деньги ради самих денег. Я не ощущаю счастья от цифр на счету, от пачек купюр или дорогих вещей. Деньги — не цель, а лишь инструмент. Они не наполняют, не вдохновляют.
Именно поэтому, ты так вдохновлённо кидал дешевые понты, что у тебя то $200 тысяч, то $1 миллион ...
Что, жена при разводе тебя хорошо побрила на деньги ? )
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pesikot
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Додано: Сер 02 лип, 2025 22:34
От лихих 90-х , перешли к высоким материям…
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Freza
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Додано: Чет 03 лип, 2025 13:08
Freza написав:
От лихих 90-х , перешли к высоким материям…
"Замерло все до рассвета,
только бродит одиноко где то гармонь"
Дешёвей уже скоро, где то через полгода. Причем резкий дешевей, внезапный((((
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Frant
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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