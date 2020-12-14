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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12386123871238812389
Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 22:35

  Frant написав:У мене нескромне питання
Чому керманичі-дерибаничі абсолютно, зовсім, не готувались до війни?
Чому за 8 років і 3 роки не створили оборонну індустрію?
Ви підмінюєте поняття на ходу. Ви стверджували, що ті, що в Раді -- за війну, і вони ж в ній винні. Не готуватися до війни, бути за війну і бути винним у розв'язуванні війни -- це три зовсім не ідентичні речі, хоча дещо й пов'язані. І якщо у питанні хто там за війну, а хто проти, ще можна якось висловлювати свою необгрунтовану думку, то питання в тому, хто в війні винен, не повиноо виникати на цьому форумі, та ще й з _такою_ відповідю.
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 23:52

  M-Audio написав:
  Frant написав:У мене нескромне питання
Чому керманичі-дерибаничі абсолютно, зовсім, не готувались до війни?
Чому за 8 років і 3 роки не створили оборонну індустрію?
Ви підмінюєте поняття на ходу. Ви стверджували, що ті, що в Раді -- за війну, і вони ж в ній винні. Не готуватися до війни, бути за війну і бути винним у розв'язуванні війни -- це три зовсім не ідентичні речі, хоча дещо й пов'язані. І якщо у питанні хто там за війну, а хто проти, ще можна якось висловлювати свою необгрунтовану думку, то питання в тому, хто в війні винен, не повиноо виникати на цьому форумі, та ще й з _такою_ відповідю.

Не стосується нерухомості.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 00:11

  M-Audio написав:
  Vadim_ написав:Отримав на днях нотаріальний витяг на квіточку від забудовника,
квіточка в жк одного з наймодніших наразі у Дніпрі, сплачена була у 2021 "повітря над землею" ,потім війна , стоп стройка , сиві волоси на яйках але війна все це нівеюлювала, поміркували -як Бог дасть так і бути тому , потім радість що почали будувати...,
але зайшовши у квіточку(який чудовий крайовид :) ) і отримавши документи - чомусь уперше в житті НЕМА радісті від квіточки, особливо як подумаю скільки потрібно наразі грошей на ремонт и всё остальное...

Вибачте, що не по темі, але тут якраз у сосідній гілці цікавляться, чому так сталося, що не всі хотять боронити країну. Ну ось просто чудовий примірник пояснення, чому саме. Бо якщо війна, то побудована мала бути не "квіточка", а лінія оборони, одна з багатьох.
А коли одним -- війна, іншим -- квіточка, то це ж цілком природнє бажання, опинитися в числі тих, кому квіточка, а не навпаки. І соромити людей за це безглуздо, а звинувачувати -- взагалі злочинно.


Я так понимаю он за свои деньги построил.

Лично у меня больше вопросов какого хрена у нас за бюджетные миллиарды строятся развязки, дороги, метро и т.д., а не " лінія оборони, одна з багатьох."
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