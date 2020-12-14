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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 лип, 2025 06:47
rjkz написав:
Людина написала-ж, що квітка проинвестована в 21-му році.
ДО великої війни.
Що не так?
Йому треба було відмовлятися від оформлення права власності?
Ні, йому, звісно, не треба було відмовлятися. Це не до інвестора претензія.
Це про те, що під час війни, яка загрожує існуванню держави і нації, отакі інвестиції саме й повинні бути на паузі. Будівельники задіяні на оборонних спорудах, відновленні постраждалих будинків (де можливо), оборонній промисловості і зведенні тимчасового житла для евакуйованих, решта, якщо залишиться -- мобілізовані. І так у всіх сферах. Тоді б по-справжньому було, що оборона країни - справа всього народу, то може й бажаючих побільшало. Само собою, що безглузді навіть в мирний час перекладання плитки за бюджетні кошти також мали бути б скасовані в першу чергу.
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Додано: Нед 06 лип, 2025 06:51
Frant написав:
Пожвавлення рмнкц нерухомості? В яку сторону?))))
Удари шахедів і іскандерів, нездатність керманичів-дерибаничів створити сучасне ПВО (як частина тотальної нездатності створити і організувати будь-що) - сприяють обвалу цін, який повинен відбутись протягом найближчих місяців.
Всі фактори склались, потужно, синергично і адитивно, і працюють в одному напрямку.
ЕС ісЯпонія перестане скоро давати гроші лузерам-дерибвнщмкам.
Тоді курс гривни до долара буде, як в 1919, кілограми грн за 1 доллар
Ізраїль знаходиться в стані перманентної війни з моменту створення.
В Ізраїлі найсучасніша ППО в світі, крім деякої кількості будь-як співмірного рівня ракет з російскими, його зазвичай атакували ракетами, що вороблені з водопровідних труб та вибухівки. Але коли Іран запускав дійсно дієви ракети з відстані 2000 км, то вони проривалися й скрізь ППО Ізраіля й скрізь допоміжної ППО американського флоту.
Тому я дуже не впевненний, що навіть така країна як навіть Ізраїль змогла-б створити таке ППО, яке-б було в змозі витримувати таку навалу на протязі більш ніж 3 роки.
Й, зверніть увагу - площа Ізраїлю приблизно як Київська область, площа України - найбільша в Європі. То яку потужність ППО треба мати? Не впевненний, що навіть арсенали США мають такі можливості.
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rjkz
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Додано: Нед 06 лип, 2025 06:58
rjkz написав:Война идет с 2014 года.
Сразу завернуться в белую простынь и ждать когда начнется война.
Остання війна йде з 1991 року ,інші ще раніше
кремль бесят независимие которие были в империи, былое вяличие
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Vadim_
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Додано: Нед 06 лип, 2025 07:09
Frant написав:
Можна, я відповім?
В країні донині не існує власного виробництва ВВ, порохів і компонентів ракетного палива. Все імпортне, і майже все йде з проволочками через таможню - так мені здається.
Це технології часів Гітлера і Сталіна.
За це повинен хтось відповідати?
Можна я задам питання?
В Україні існував один єдиний патроний (чи правильно набійний?) завод.
В Луганську.
Коли його захопили сепари,його охороняв 1 (один!!!) вохровець.
Й Крим захопили. Й, здається в Луганську захопили унікальні лекала для виготовлення лопастів для гелікоптерів. Хто в цьому винен?
Порохі в Україні виробляються. Вас не попереділи.
Рівно як й ракетне паливо.
Й ракети, про які ви писали, що не виробляються.
Так не в достатній кількості, й не в достатній номенклатурі.
Що робити, коли ворог знає де знаходяться потужності й проєктні бюро та завдає ракетних ударів на протязі 3+ років.
Ви не в курсі?
Маєте бути вдячним, що вони під такими обстрілами ще щось роблять. Й шанувати це.
То питання таке - як це так, що воно є, а ви цього не бачите?
Вам персонально не доповідають?
Й як можна не розуміти, що Україна зробила для захисту більше ніж від неї очікували як т.з. партнери
так й ворог? НІХТО в світі не очікував, що замість 3-х діб Україна буде захищатися більш 3-х років.
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Додано: Нед 06 лип, 2025 07:09
M-Audio написав: rjkz написав:
Людина написала-ж, що квітка проинвестована в 21-му році.
ДО великої війни.
Що не так?
Йому треба було відмовлятися від оформлення права власності?
Ні, йому, звісно, не треба було відмовлятися. Це не до інвестора претензія.
Це про те, що під час війни, яка загрожує існуванню держави і нації, отакі інвестиції саме й повинні бути на паузі. Будівельники задіяні на оборонних спорудах, відновленні постраждалих будинків (де можливо), оборонній промисловості і зведенні тимчасового житла для евакуйованих, решта, якщо залишиться -- мобілізовані. І так у всіх сферах. Тоді б по-справжньому було, що оборона країни - справа всього народу, то може й бажаючих побільшало. Само собою, що безглузді навіть в мирний час перекладання плитки за бюджетні кошти також мали бути б скасовані в першу чергу.
Ви сходите у ВР або у офіс презедента , поставте такі питання...
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Додано: Нед 06 лип, 2025 07:13
M-Audio написав: rjkz написав:
Людина написала-ж, що квітка проинвестована в 21-му році.
ДО великої війни.
Що не так?
Йому треба було відмовлятися від оформлення права власності?
Ні, йому, звісно, не треба було відмовлятися. Це не до інвестора претензія.
Це про те, що під час війни, яка загрожує існуванню держави і нації, отакі інвестиції саме й повинні бути на паузі. Будівельники задіяні на оборонних спорудах, відновленні постраждалих будинків (де можливо), оборонній промисловості і зведенні тимчасового житла для евакуйованих, решта, якщо залишиться -- мобілізовані. І так у всіх сферах. Тоді б по-справжньому було, що оборона країни - справа всього народу, то може й бажаючих побільшало. Само собою, що безглузді навіть в мирний час перекладання плитки за бюджетні кошти також мали бути б скасовані в першу чергу.
Тоді вибачаюсь, бо в мене склалось враження, що Ваші претензії на адресу інвестора.
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Додано: Нед 06 лип, 2025 07:19
Vadim_ написав: rjkz написав:Война идет с 2014 года.
Сразу завернуться в белую простынь и ждать когда начнется война.
Остання війна йде з 1991 року ,інші ще раніше
кремль бесят независимие которие были в империи, былое вяличие
Так, Ви праві, але я мав на увазі безпосередньо військове вторгнення на теріторію України й окупацію.
Я пам`ятаю й Грузію й Молдову й Ічкерію й Азербайджан. Й фактично Білорусь теж окупована.
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Додано: Нед 06 лип, 2025 07:21
rjkz написав: M-Audio написав: rjkz написав:
Людина написала-ж, що квітка проинвестована в 21-му році.
ДО великої війни.
Що не так?
Йому треба було відмовлятися від оформлення права власності?
Ні, йому, звісно, не треба було відмовлятися. Це не до інвестора претензія.
Це про те, що під час війни, яка загрожує існуванню держави і нації, отакі інвестиції саме й повинні бути на паузі. Будівельники задіяні на оборонних спорудах, відновленні постраждалих будинків (де можливо), оборонній промисловості і зведенні тимчасового житла для евакуйованих, решта, якщо залишиться -- мобілізовані. І так у всіх сферах. Тоді б по-справжньому було, що оборона країни - справа всього народу, то може й бажаючих побільшало. Само собою, що безглузді навіть в мирний час перекладання плитки за бюджетні кошти також мали бути б скасовані в першу чергу.
Тоді вибачаюсь, бо в мене склалось враження, що Ваші претензії на адресу інвестора.
Україна никому нахуй не нужна в мире ,
со своей аграркой
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Додано: Нед 06 лип, 2025 07:28
M-Audio написав: rjkz написав:
Людина написала-ж, що квітка проинвестована в 21-му році.
ДО великої війни.
Що не так?
Йому треба було відмовлятися від оформлення права власності?
Ні, йому, звісно, не треба було відмовлятися. Це не до інвестора претензія.
Це про те, що під час війни, яка загрожує існуванню держави і нації, отакі інвестиції саме й повинні бути на паузі. Будівельники задіяні на оборонних спорудах, відновленні постраждалих будинків (де можливо), оборонній промисловості і зведенні тимчасового житла для евакуйованих, решта, якщо залишиться -- мобілізовані. І так у всіх сферах. Тоді б по-справжньому було, що оборона країни - справа всього народу, то може й бажаючих побільшало. Само собою, що безглузді навіть в мирний час перекладання плитки за бюджетні кошти також мали бути б скасовані в першу чергу.
Люди працюють а не убежали в польшу, платять податки з зарплати і з того шо купляють, ці податки ідуть на зарплату тим хто в окопі і поряд...
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Додано: Нед 06 лип, 2025 07:30
Ця країна для мене закінчилась ще в 20-21 роках, коли п*###с Зе перестав фінансувати оборонне стратегічне підприємство, на якому я працював випробувачем-електриком ракетних рідинних двигунів та їх агрегатів. Простої, не виплата зп, людей винудили звільнятися, а при звільненні ще виявилось, що купу людей кинули на шкідливий стаж. Особисто в мене мінімум 1.5 роки не врахували шкідливого стажу, у тих, хто давно там, і по 5 років не вистачало. А дихати амілом та гептилом, якось воно здоров'я більше не стало. Я ще напочатку 21 року думав з дружиною їхати звідси, але не встигли. Тепер доводиться працювати на ще одного бандоса Ахметова.
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