Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Касательно "развития" украинской оборонной индустрии. Ее "развивают" те же люди, что недостроили недостроями четверть Киева. Тот же подход. Абы как попало, лишь бы урвать деньги сегодня. Завтра - пофиг. Никто не несёт никакой ответственности за результат. Поэтому в стране крепких бесхозяйственников-анархистов - можно менять местами сантехников с министрами - результат одинаковый будет, ибо интеллекта одинаково. Разница только в том, что у одних купленные дипломы, у других их нет.
Bobua написав:От летить потім, років за 10-100 зграя злих шахедів -- а вдарити і нема по чому. Поля, ліси, сади..., дешеві хатки, складики, трансформаторики, сонячбатарейки... От дрон тисяч 100$, а всі цілі по 50тис макс і ще й розтягнуті на сотні м2... 😁😂
І до речі, це вже напевно більше філософське питання для дискусії... Але на мою думку у капіталістичних країнах зберігати потрібно не самі статки (бо вони можуть знецінюватися як правильно вказав Бобуа), а зберігати потрібно умовне порядкове місце в суспільстві. По показнику wealth (добробуту, не знаю як точно перевести). Може це і цинічно звучить. Але якщо через 20-30 років ви будете на такому ж місці у суспільстві або вище ніж зараз, то значить ви зберегли/примножили свої статки.
Бо абсолютні показники нічого не значать. Навіть зараз, наприклад, я як представник середнього класу, поїхав би в США зі своїми статками, то був би бідняком там. В той же час у Африці чи десь на Філіппінах я був би вище середнього класу.
Frant написав:Касательно "развития" украинской оборонной индустрии. Ее "развивают" те же люди, что недостроили недостроями четверть Киева. Тот же подход. Абы как попало, лишь бы урвать деньги сегодня. Завтра - пофиг. Никто не несёт никакой ответственности за результат. Поэтому в стране крепких бесхозяйственников-анархистов - можно менять местами сантехников с министрами - результат одинаковый будет, ибо интеллекта одинаково. Разница только в том, что у одних купленные дипломы, у других их нет.
ты уже на московитский язык перешёл )
пане дОцент, а почему ты, с таким умищем, ещё не государственный деятель, не Черчилль, не де Голль ?
Мог бы стать визионером, найти сторонников и реализовывать свои идеи Но нет ...