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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12395123961239712398
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 21:42

  Олежан написав:село Поляна - цена на недострой от 2к йоро за метр

Це хотєлкі продавців?
В реалі, чи є продажі по таким цінам?
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 21:49

  Frant написав:
  Олежан написав:село Поляна - цена на недострой от 2к йоро за метр

Це хотєлкі продавців?
В реалі, чи є продажі по таким цінам?

строят очень много
думаю покупатели имеются
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 21:56

  Бетон написав:Под мнимым ощущением роста продаж - сокращение строительства

Не потрібні ці новобуди.
Немає населення.
Немає дітей, немає перспектив у цієї території. Керманичі повинні продерибанитм її в нуль.

Уроды ведут страну к полной катастрофе:

"Як чиновники декларують люксове авто за ціною смартфона: BMW M3 за $274, Mercedes GLE 53 за $278, BMW X7 за $370, та Maybach за $8 500.

Журналісти NGL.media виявили сотні випадків, коли українські чиновники декларують розкішні авто за підозріло низькими цінами — до 500 разів дешевше від ринкової вартості.

Ось лише кілька резонансних прикладів із таблиці декларацій:

• Екс-депутатка Ірина Кормишкіна оцінила свій Mercedes-Maybach S580 (2022) у $8 500, хоча його ринкова ціна стартує від $200 тисяч.

• Заступник директора КП “Криворіжтепломережа” Сергій Шовгель, задекларував Mercedes-Benz GLE 53 AMG (2023) за $278 при ринковій ціні понад $114 тисяч.

• Депутат Славутської міськради Володимир Несен вказав BMW X7 (2024) за $370, хоча середня ціна — $150 тисяч.

Загалом у списку — 405 чиновників, які задекларували десятки мільйонів у вигляді люксових авто за копійки."
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 23:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Треба розрізняти країну і державу.
Це - не одне і теж.
Ця влада - тимчасова. І якщо населення не зробить знову висновків, то території займуть більш придатні до еволюції популяції.

А нерухомість, вона вічна)
Бетон
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  #<1 ... 12395123961239712398
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