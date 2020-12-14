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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 лип, 2025 20:20
Бетон написав: pesikot написав: Бетон написав:
Варшавский 3. Старт продаж дома 10.7. Я приехал в субботу, осталось пару однух. Всё размели
Це яка ціна метра і стадія готовності (обіцяний термін поставки)?
Конец 27 г
1280$ 1к
Вот и ответ на все посты Бетона о том, как всё плохо и как он хочет выехать )
Колеса крутятся - лавешка мутится )
В выезде нет ничего смешного.
Одно дело сделать это в 20 лет.
Совсем другое - сейчас.
Я не хочу ехать, но придётся. Начать жизнь сначала. Получить образование. Выучить язык. На это уйдут годы. А каждый год сейчас, уносит тебя в старость с ускорением похлеще падения в пропасть.
Прежде, чем делать такой шаг, нужно очень тщательно подготовиться.
Потому что обратной дороги уже не будет
Бетон, к чему эти сопли ?
Мы на финансовом форуме, здесь про деньги, а не про эмоции
Но у тебя столько соплей
Ты уже в который раз собираешься выезжаешь ?
Я уже сбился со счета..
Ты или сопли убери, или выезжай )
PS. тем более, что ты уже туда-сюда ездил. От министерства )
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 16 лип, 2025 20:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 лип, 2025 20:20
Хомякоид написав: Бетон написав:
А нерухомість, вона вічна)
Нерухомість вона вічна але право власності в нашій державі поняття досить ефимерне.
Писав вже тут.
У знайомого в батьків була справжня квартира бізнес в Донецьку.
Прийшли Динири, довелось виїхати в Україну.
Пропонували за квартиру 10 тис. потім через деякий час просто конфіскували.
От маємо історію як просрати 100+ тис.дол.
Українська ыліта, чиновники в зв'язці з бізнесменами, завзято і потужно намагається стерти українську державу в нуль.
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Додано: Сер 16 лип, 2025 20:24
Frant написав: Хомякоид написав: Бетон написав:
А нерухомість, вона вічна)
Нерухомість вона вічна але право власності в нашій державі поняття досить ефимерне.
Писав вже тут.
У знайомого в батьків була справжня квартира бізнес в Донецьку.
Прийшли Динири, довелось виїхати в Україну.
Пропонували за квартиру 10 тис. потім через деякий час просто конфіскували.
От маємо історію як просрати 100+ тис.дол.
Українська ыліта, чиновники в зв'язці з бізнесменами, завзято і потужно намагається стерти українську державу в нуль.
Війну та Путіна ти не помічаєшь ...
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