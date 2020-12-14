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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12398123991240012401
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 22:52

Що я бачу цікавого. На трасах, за сотні км від Києва, оживають старі занедбані хати. Хтось робить косметичний ремонт, косить траву, щось підфарбовує, відновлює піч, запасає дрова. Це, мабуть до дорожаю Кржн?
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 22:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Как там в Киеве, риєлторы ещё не поразбегались ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 23:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Так Бетоныч же пишет что крысы, ворующие свой % с бюджета, заперты тоже в этой СеверноУмеровской Пхенькраине. И поэтому тумбочки и матрасы сливаются на новые АМГ и Порши здесь, а не яхты с маетками ТАМ. Ну и довеском к этому гребут по любой цене новострой с инстаремонтом.
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 23:21

  барабашов написав:Так Бетоныч же пишет что крысы, ворующие свой % с бюджета, заперты тоже в этой СеверноУмеровской Пхенькраине. И поэтому тумбочки и матрасы сливаются на новые АМГ и Порши здесь, а не яхты с маетками ТАМ. Ну и довеском к этому гребут по любой цене новострой с инстаремонтом.


Это какой-то .. гротеск достойный Пазолини
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 23:33

  Бетон написав:
  _hunter написав:
  fox767676 написав:У меня в ОТП получается отправлять на укр.банки больше, но ОТП не работает с револют.
Хотя и револют сомнительное удовольствие.
счет в литовском банке, до первого инцидента в сувалках
подозрительно что не нашли менее рисковую юрисдикцию

Есть Wise в UK :)

Вайз и револют это не банки. Это скам.

Они заблочили мне счета без причины. А так как это не банк, бабки можно и не увидеть


А что хотят?
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 00:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  fox767676 написав:Провтык мой что не успел открыть нормальный счёт в нормальном банке, чтобы их использовать только как транзит

Interactive Brokers и международный фондовый рынок в помощь
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 00:04

  посетитель написав:
  _hunter написав:
  fox767676 написав:У меня в ОТП получается отправлять на укр.банки больше, но ОТП не работает с револют.
Хотя и револют сомнительное удовольствие.
счет в литовском банке, до первого инцидента в сувалках
подозрительно что не нашли менее рисковую юрисдикцию
Есть Wise в UK :)

Вайз и револют это не банки. Это скам.

Они заблочили мне счета без причины. А так как это не банк, бабки можно и не увидеть


А что хотят?

Мы закрыли мультивалютный счет в Вашем личном профиле

К сожалению, данное решение является окончательным. Наша команда поддержки не сможет отменить это решение, а также не сможет предоставить Вам какую-либо дополнительную информацию по данному вопросу.

Благодарим,

Команда Wise
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 00:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Знаешь как это выразить намного проще, чтобы не обижался?
ПНХ, не обижайся
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 00:53

Бетон
А деньги где? Точнее перевод на польского застройщика?
барабашов
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