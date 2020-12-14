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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 лип, 2025 22:55
Как там в Киеве, риєлторы ещё не поразбегались ?
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fox767676
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Додано: Сер 16 лип, 2025 23:33
Бетон написав: _hunter написав: fox767676 написав:
У меня в ОТП получается отправлять на укр.банки больше, но ОТП не работает с револют.
Хотя и револют сомнительное удовольствие.
счет в литовском банке, до первого инцидента в сувалках
подозрительно что не нашли менее рисковую юрисдикцию
Есть Wise в UK
Вайз и револют это не банки. Это скам.
Они заблочили мне счета без причины. А так как это не банк, бабки можно и не увидеть
А что хотят?
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Додано: Чет 17 лип, 2025 00:01
fox767676 написав:
Провтык мой что не успел открыть нормальный счёт в нормальном банке, чтобы их использовать только как транзит
Interactive Brokers и международный фондовый рынок в помощь
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foxluck
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Додано: Чет 17 лип, 2025 00:04
посетитель написав: _hunter написав: fox767676 написав:
У меня в ОТП получается отправлять на укр.банки больше, но ОТП не работает с револют.
Хотя и револют сомнительное удовольствие.
счет в литовском банке, до первого инцидента в сувалках
подозрительно что не нашли менее рисковую юрисдикцию
Есть Wise в UK
Вайз и револют это не банки. Это скам.
Они заблочили мне счета без причины. А так как это не банк, бабки можно и не увидеть
А что хотят?
Мы закрыли мультивалютный счет в Вашем личном профиле
К сожалению, данное решение является окончательным. Наша команда поддержки не сможет отменить это решение, а также не сможет предоставить Вам какую-либо дополнительную информацию по данному вопросу.
Благодарим,
Команда Wise
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Бетон
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Додано: Чет 17 лип, 2025 00:06
Знаешь как это выразить намного проще, чтобы не обижался?
ПНХ, не обижайся
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Бетон
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2
Додано: Чет 17 лип, 2025 00:53
Бетон
А деньги где? Точнее перевод на польского застройщика?
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барабашов
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Додано: Чет 17 лип, 2025 05:21
Продаючи свою квартиру бачу що люди розкусили що рили є дармоїдами і ніхто 5 % відсотків не хоче платити.
Рили мою квартиру не можуть продати. Коли сам дав обяву знайшовся покупець майже відразу. Покупець шукає квартиру в моєму будинку, бачив обяву рила, але звернувся тільки на мою пряму обяву.
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Хомякоид
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1
Додано: Чет 17 лип, 2025 08:55
Хомякоид написав:
Продаючи свою квартиру бачу що люди розкусили що рили є дармоїдами і ніхто 5 % відсотків не хоче платити.
Рили мою квартиру не можуть продати. Коли сам дав обяву знайшовся покупець майже відразу. Покупець шукає квартиру в моєму будинку, бачив обяву рила, але звернувся тільки на мою пряму обяву.
А просмотри та оформлення угоди ви як організуєте сидячи в ФРН?
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fox767676
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Додано: Чет 17 лип, 2025 09:23
foxluck написав: fox767676 написав:
Провтык мой что не успел открыть нормальный счёт в нормальном банке, чтобы их использовать только как транзит
Interactive Brokers и международный фондовый рынок в помощь
видимо придется . только подобрать низковолатильные инструменты для начала
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fox767676
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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