|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 лип, 2025 11:06
Ну так если остаток нулевой, то счета закрываются
Это обсуждалось в профильной ветке
Но основные суммы конечно лучше держать в нормальном банке
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3760
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 409 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25326
|17105337
|
|
|1380
|6455952
|
|
|3
|70527
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim