Ну так если остаток нулевой, то счета закрываются
Это обсуждалось в профильной ветке
Но основные суммы конечно лучше держать в нормальном банке
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 лип, 2025 11:06
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ну так если остаток нулевой, то счета закрываются
Это обсуждалось в профильной ветке
Но основные суммы конечно лучше держать в нормальном банке
Додано: Чет 17 лип, 2025 13:11
А что там подбирать? -- золото (безпоставочное). Или даже просто "кеш" на счету держать.
Додано: Чет 17 лип, 2025 14:04
видимо придется . только подобрать низковолатильные инструменты для начала[/quote]
А что там подбирать? -- золото (безпоставочное). Или даже просто "кеш" на счету держать.[/quote]
Ну тільки кеш , чи трежеріс якісь.
Бо навіть навіть золото відволікає перевіряти кілька разів на день вверх чи вниз
Додано: Чет 17 лип, 2025 14:13
Вот эти?
Если по несколько раз в день "бегать смотреть" -- тут реально в недвигу нужно вкладываться...
|