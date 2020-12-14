RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12398123991240012401
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 11:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну так если остаток нулевой, то счета закрываются
Это обсуждалось в профильной ветке
Но основные суммы конечно лучше держать в нормальном банке
fox767676
 
Повідомлень: 3760
З нами з: 13.06.20
Подякував: 409 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 13:11

  fox767676 написав:
  foxluck написав:
  fox767676 написав:Провтык мой что не успел открыть нормальный счёт в нормальном банке, чтобы их использовать только как транзит

Interactive Brokers и международный фондовый рынок в помощь

видимо придется . только подобрать низковолатильные инструменты для начала

А что там подбирать? -- золото (безпоставочное). Или даже просто "кеш" на счету держать.
_hunter
 
Повідомлень: 10047
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 14:04

  _hunter написав:Interactive Brokers и международный фондовый рынок в помощь

видимо придется . только подобрать низковолатильные инструменты для начала[/quote]
А что там подбирать? -- золото (безпоставочное). Или даже просто "кеш" на счету держать.[/quote]

Ну тільки кеш , чи трежеріс якісь.
Бо навіть навіть золото відволікає перевіряти кілька разів на день вверх чи вниз
fox767676
 
Повідомлень: 3760
З нами з: 13.06.20
Подякував: 409 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 14:13

  fox767676 написав:Ну тільки кеш , чи трежеріс якісь.
Бо навіть навіть золото відволікає перевіряти кілька разів на день вверх чи вниз

Вот эти? :lol:
https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=1KFLF
Если по несколько раз в день "бегать смотреть" -- тут реально в недвигу нужно вкладываться...
_hunter
 
Повідомлень: 10047
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 12398123991240012401
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2531, 2532, 2533
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25326 17105451
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 лип, 2025 16:26
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6456472
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 70531
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14528)
17.07.2025 14:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.