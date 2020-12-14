kingkongovets написав:не зрозумів посилуgonchik74 написав:
Так, маєте рацію. Заборонити критикувати те, що робиться в твоїх інтересах з порушеннями норм - це ж зараз в тренді)))
зараз в тренді приїзжати з усіляких залуподрищенківськів і огульно критикувати Київ, зокрема його сучасну забудову, ігноруючи те що будується і відбувається в їх рідних містах і селах
а про те, що будують зараз те що люди готові купувати тут писалось вже стільки разів, що аж невдобно
як і про те, що найбільшими критиками сучасного будівництва є мешканці совкошлака, які не мають і ніколи не будуть мати кошти на купівлю житла в новобудах
Не всем по жизни преолределено ездить на Феррари или даже Порше.
Ты сам то тоже не на Урсусе как у Микитася рассекаешь? Хотя мог бы теоретически потянуть.
Хотя многие переехали бы в новострой будь у нас человеческая ипотека, а не под 20% и с пересматриваевыми условиями кредитования со стороны кредитора(девалы это доказали).
Вообще сейчас основная проблема не в новострой переехать, а на рынок за картохой и подчерёвком с рублями не ходить(с нашими успешными полководцами и управленцами)