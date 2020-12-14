Додано: Суб 19 лип, 2025 11:08

барабашов написав: многие переехали бы в новострой будь у нас человеческая ипотека, а не под 20% и с пересматриваевыми условиями кредитования со стороны кредитора

якщо б у нас була нормальна дешева іпотека, то й ціни були б у такому космосі, що у тих «многіх» пупок би розвʼязався ще при спробі накопичити на даун пейнментзараз дійсно самий час купувати, але обвалісти як завжди усе провтикають, співаючи про скорий обвал і лякаючи себе і своїх однодумців страшними казками про майбутнєа переїзд в нормальну локацію з притомною публікою (це зовсім необовʼязково має бути пафосний новобуд) дуже круто впливає на якість життя, я це проходив вже декілька разів, перший раз це був переїзд зі зйомної квартири на Лісовому в номенклатурну сталінку на Печерську, а останній раз це був переїзд з новобуду на оболонський набережній (вже не з совкошлаку в єбенях) в дореволюційний будинок в історичному центрі і це теж було дуже відчутно в плані якості життя, бо спальник є спальник, а центр є центр і пофіг на ті новобудиа можна, звичайно, звинувачуючи Кличко, владу і кінгконговців в усіх своїх негараздах прожити життя в умовному хрущі на Борщазі чи Відрадному і не зробити нічого щоб щось в своєму житті змінити на краще