Бетон написав:

Это больше для молодёжи.Старайтесь менять окружение.И вы изменитесь сами, если не хватает собственной амбициозности и харизмы.Человек- субьективен и не живёт во всем городе сразу, не электрон, который одновременно во всей области орбиты.Выбросьте из головы совкошлаковые устои, подкопите денег, переедьте не просто в новый жк, а в новое общество, которое будет мотивировать к лучшей жизни, к лучшей форме.Оглянувшись, вы увидите людей, в хорошей физической форме, красивых, в хорошей одежде. Вы заведёте с ними знакомства.По вечерам вы всем двором будете играть в футбол или волейбол.В грейте играют в теннис.Ну есть отстойные рагульные архитектурные решения аркады, риела и прочих совко д..очеров.Столица, IB Alliance, кан и прочие строят на достойном уровне. Пройдитесь по территории. Европейский уровень благоустройства.Точность строительства достигает 0.5 м2 с проектным. Качество строительства часто выше, например, польского, где фасады просто помазаны белой краской.