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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12402124031240412405
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 20:40

  stm написав:
  Бетон написав:Это больше для молодёжи.

Старайтесь менять окружение.
И вы изменитесь сами, если не хватает собственной амбициозности и харизмы.
Человек- субьективен и не живёт во всем городе сразу, не электрон, который одновременно во всей области орбиты.
Выбросьте из головы совкошлаковые устои, подкопите денег, переедьте не просто в новый жк, а в новое общество, которое будет мотивировать к лучшей жизни, к лучшей форме.
Оглянувшись, вы увидите людей, в хорошей физической форме, красивых, в хорошей одежде. Вы заведёте с ними знакомства.
По вечерам вы всем двором будете играть в футбол или волейбол.
В грейте играют в теннис.

Ну есть отстойные рагульные архитектурные решения аркады, риела и прочих совко д..очеров.

Столица, IB Alliance, кан и прочие строят на достойном уровне. Пройдитесь по территории. Европейский уровень благоустройства.
Точность строительства достигает 0.5 м2 с проектным. Качество строительства часто выше, например, польского, где фасады просто помазаны белой краской.

Де в Грейт грають у теніс? Настільний хіба що... Грейт перші жилі поверхи можуть стати найкращіми кафе. Але територія швах. 16 25-поверхових будівель на якій території? Бетон, є дещо на лівобережжі найкраще у Києві, це сервіси які працюють 24/7. Але жодного побудованого офісного приміщення на 30 поверхів там немає. Перенаселення 100% і всі їдуть на правобережжя працювати...



Вы грейт никогда не были?
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Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 21:12

  Investor_K написав:
  kingkongovets написав:Вимальовується четвірка лідерів київських районів за обстрілами. Це Шевченківський, Святошинський, Солом’янський і Голосіївський райони. Найбезпечніше жити на Троєщині. На основі інформації з відкритих джерел ми проаналізували місця і час прильотів по Києву від початку війни. Не всі влучання відображені на нашій графіці — лише ті, про які повідомлялося офіційно. Але, попри це, дані дають змогу побачити певні закономірності.

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https://texty.org.ua/articles/115345/ky ... H8X3I9eddA

Пропоную усім перевзжати на Троєщину. Тут і ціни дешевше, і безпечніше

дешевше буде?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 21:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

It depends on….
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 22:12

  Бетон написав:Вы грейт никогда не были?

Будемо вважати що не була. Мене дещо збентежило на ваших фото, але чіплятися не бажаю. Гарний майданчик :)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 22:50

  kingkongovets написав:
Damien написав:То, что происходит в последние лет 10-15 с застройкой Киева, иначе как "преступление" и не назовешь. Очень надеюсь, что люди, которые давали разрешения на строительство разнообразных ЖК(естественно, за огромные взятки) будут вскоре сидеть в тюрьме. Они просто уничтожают Киев и делают его непригодным для жизни.
Даже в отсталой рашке и то поняли, что нужны новые территории для новых ЖК(а перед застройкой новых территорий нужно обеспечить их дорогами, транспортом), но в Киеве - боксеры и кингконговцы.


ви мабуть десь на масиві проблемному мешкаєте

якщо правильно обирати локацію і мати можливість жити не позбавляючи себе усіх радощів життя - життя в Києві може бути доволі комфортним і приємним, а ваша риторика сильно тхне совковими спальними гетто, лівим берегом, околицями та дальніми масивами

і десь так же бідкаються понаїхи, зробивші всі притаманні їм помилки, обираючи локацію для помешкання і тепер вимушені проживати півжиття в заторах, чергах і бійнях за паркомісце

Можно купить жилье в самом лучшем доме, детей отправить учиться не в переполненную школу за взятку, а в частный лицей.
Больницы и поликлиники не посещать, а нанять свой штат врачей, которые будут круглосуточно дежурить возле дома(или вообще купить им соседнюю квартиру, пусть там живут :) ).
Но вот чего нельзя купить - это свободного перемещения по Киеву - вертолеты для частных полетов по Киеву не разрешили, а без вертолета перемещение что на общественном транспорте, что на личном - превратилось в ад. И все это благодаря хаотичной застройке в существующих границах Киева и как следствие в разы перегружена существующая инфраструктура. Причем это уже никак не исправить. Это преступления киевских властей, за которые нужно карать самым серьезным образом.
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 22:57

Damien

вертолеты для частных полетов по Киеву не разрешили


До 24.02.22 було можна
Зараз звичайно лише державна авіація в небі Києва, комерційної нема . О 19 годині бачив «свій» Н145 (в 22-23 роках я на ньому виконував польоти по цих задачах) в небі Києва, дуже низько . Навіть номер роздивився. І в цей же час по Лесі Українки неслась на мигалках швидка на чорних номерах з написом «На щиті».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 23:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:хтось зміг заробити на комфортне життя, хтось ні - буває.
ось тільки не треба виправдовувати власне лузерство, кидаючи безпідставні звинувачення та намагаючись знецінити та всіляко обісрати більш успішних

Мне эта постоянная писанина о себе великом и успешном напоминает прочитанную лет 20 назад юморную Шкалу Материального Благосостояния. Так вот, один из пунктов там был такой(когда человек уже оскотинился от денег). Ступень 22 из 23(предпоследняя по нарастающей, следующая, последняя - это уже олигархи и правители)
22. Запредельное чванство; яростная ненависть ко всем «неудачникам».
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 23:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вы немного не правы.
И 21й, и в 22й ступени тело ездит на бронированном чёрном жыпе с охраной, потому что хочет жить вечно, а кинутых им на деньги шакалов чуть ниже по ступеням - тьма.
Конг ездит сам и не на кубе В6. Ну или как сейчас модно - ТЛК300.
У него другие предпочтения
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 23:39

Але це не спрацює

  барабашов написав:Вы немного не правы.
И 21й, и в 22й ступени тело ездит на бронированном чёрном жыпе с охраной, потому что хочет жить вечно, а кинутых им на деньги шакалов чуть ниже по ступеням - тьма.
Конг ездит сам и не на кубе В6. Ну или как сейчас модно - ТЛК300.
У него другие предпочтения

Барабан, ти впевнений що ккц подобається підлизування?
Чи десь на підсвідомості розумієш, що інакше на гілці робити тобі нічого, ти розісрався зі всіма і нах такий тупорилий нікому не цікавий?
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 00:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

почитал по диагонали дискуссию
не согласен со всеми
но грейт и русановская гавань однозначно преступление перед городским ландшафтом Киева
и никаким благостроуйством территорий это не исправить
fox767676
 
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