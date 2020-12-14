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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 лип, 2025 00:39
Hotab написав: барабашов написав:
Вы немного не правы.
И 21й, и в 22й ступени тело ездит на бронированном чёрном жыпе с охраной, потому что хочет жить вечно, а кинутых им на деньги шакалов чуть ниже по ступеням - тьма.
Конг ездит сам и не на кубе В6. Ну илли как сейчас модно - ТЛК300.
У него другие предпочтения
Барабан, ти впевнений що ккц подобається підлизування?
Чи десь на підсвідомості розумієш, що інакше на гілці робити тобі нічого, ти розісрався зі всіма і нах такий тупорилий нікому не цікавий?
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Додано: Нед 20 лип, 2025 00:42
fox767676 написав:
почитал по диагонали дискуссию
не согласен со всеми
но грейт и русановская гавань однозначно преступление перед городским ландшафтом Киева
и никаким благостроуйством территорий это не исправить
Та яким там благоустройством?) Ви певно не бачили останній шедевр від Дроботів в РГ - семи- чи восьмиповерховий паркінг впритул до води.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 00:48
gonchik74 написав:
Та яким там благоустройством?) Ви певно не бачили останній шедевр від Дроботів в РГ - семи- чи восьмиповерховий паркінг впритул до води.
бачив, спочатку подумав ще один будинок вирішили втулити
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Додано: Нед 20 лип, 2025 01:16
барабашов написав: Hotab написав: барабашов написав:
Вы немного не правы.
И 21й, и в 22й ступени тело ездит на бронированном чёрном жыпе с охраной, потому что хочет жить вечно, а кинутых им на деньги шакалов чуть ниже по ступеням - тьма.
Конг ездит сам и не на кубе В6. Ну илли как сейчас модно - ТЛК300.
У него другие предпочтения
Барабан, ти впевнений що ккц подобається підлизування?
Чи десь на підсвідомості розумієш, що інакше на гілці робити тобі нічого, ти розісрався зі всіма і нах такий тупорилий нікому не цікавий?
идинахуйпидар
Так а яка проблема, барабан? Ти ж правда зможеш це повторити вживу? ))
І я зразу схожу куди ти кажеш))
Мені от чесно незрозуміло, звідки у такої «рядової» свині стільки пафосу. Хто тобі його внушив, чухан свиноподібний? Тебе треба розкумарити між бівнями, щоб ти зрозумів своє місце в цій ієрархії?? Ти трохи загубився? Я допоможу.
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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