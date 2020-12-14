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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12403124041240512406
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 00:39

  Hotab написав:
  барабашов написав:Вы немного не правы.
И 21й, и в 22й ступени тело ездит на бронированном чёрном жыпе с охраной, потому что хочет жить вечно, а кинутых им на деньги шакалов чуть ниже по ступеням - тьма.
Конг ездит сам и не на кубе В6. Ну илли как сейчас модно - ТЛК300.
У него другие предпочтения

Барабан, ти впевнений що ккц подобається підлизування?
Чи десь на підсвідомості розумієш, що інакше на гілці робити тобі нічого, ти розісрався зі всіма і нах такий тупорилий нікому не цікавий?

идинахуйпидар :mrgreen:
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 00:42

  fox767676 написав:почитал по диагонали дискуссию
не согласен со всеми
но грейт и русановская гавань однозначно преступление перед городским ландшафтом Киева
и никаким благостроуйством территорий это не исправить

Та яким там благоустройством?) Ви певно не бачили останній шедевр від Дроботів в РГ - семи- чи восьмиповерховий паркінг впритул до води.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 00:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  gonchik74 написав:Та яким там благоустройством?) Ви певно не бачили останній шедевр від Дроботів в РГ - семи- чи восьмиповерховий паркінг впритул до води.


бачив, спочатку подумав ще один будинок вирішили втулити
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 01:16

  барабашов написав:
  Hotab написав:
  барабашов написав:Вы немного не правы.
И 21й, и в 22й ступени тело ездит на бронированном чёрном жыпе с охраной, потому что хочет жить вечно, а кинутых им на деньги шакалов чуть ниже по ступеням - тьма.
Конг ездит сам и не на кубе В6. Ну илли как сейчас модно - ТЛК300.
У него другие предпочтения

Барабан, ти впевнений що ккц подобається підлизування?
Чи десь на підсвідомості розумієш, що інакше на гілці робити тобі нічого, ти розісрався зі всіма і нах такий тупорилий нікому не цікавий?

идинахуйпидар :mrgreen:

Так а яка проблема, барабан? Ти ж правда зможеш це повторити вживу? ))
І я зразу схожу куди ти кажеш))
Мені от чесно незрозуміло, звідки у такої «рядової» свині стільки пафосу. Хто тобі його внушив, чухан свиноподібний? Тебе треба розкумарити між бівнями, щоб ти зрозумів своє місце в цій ієрархії?? Ти трохи загубився? Я допоможу.
Hotab
 
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