Додано: Суб 19 лип, 2025 22:50

kingkongovets написав: Damien написав: То, что происходит в последние лет 10-15 с застройкой Киева, иначе как "преступление" и не назовешь. Очень надеюсь, что люди, которые давали разрешения на строительство разнообразных ЖК(естественно, за огромные взятки) будут вскоре сидеть в тюрьме. Они просто уничтожают Киев и делают его непригодным для жизни.

Даже в отсталой рашке и то поняли, что нужны новые территории для новых ЖК(а перед застройкой новых территорий нужно обеспечить их дорогами, транспортом), но в Киеве - боксеры и кингконговцы.



ви мабуть десь на масиві проблемному мешкаєте



якщо правильно обирати локацію і мати можливість жити не позбавляючи себе усіх радощів життя - життя в Києві може бути доволі комфортним і приємним, а ваша риторика сильно тхне совковими спальними гетто, лівим берегом, околицями та дальніми масивами



і десь так же бідкаються понаїхи, зробивші всі притаманні їм помилки, обираючи локацію для помешкання і тепер вимушені проживати півжиття в заторах, чергах і бійнях за паркомісце ви мабуть десь на масиві проблемному мешкаєте, а ваша риторика сильно тхне совковими спальними гетто, лівим берегом, околицями та дальніми масивамиі десь так же бідкаються понаїхи, зробивші всі притаманні їм помилки, обираючи локацію для помешкання і тепер вимушені проживати півжиття в заторах, чергах і бійнях за паркомісце

Можно купить жилье в самом лучшем доме, детей отправить учиться не в переполненную школу за взятку, а в частный лицей.Больницы и поликлиники не посещать, а нанять свой штат врачей, которые будут круглосуточно дежурить возле дома(или вообще купить им соседнюю квартиру, пусть там живут).Но вот чего нельзя купить - это свободного перемещения по Киеву - вертолеты для частных полетов по Киеву не разрешили, а без вертолета перемещение что на общественном транспорте, что на личном - превратилось в ад. И все это благодаря хаотичной застройке в существующих границах Киева и как следствие в разы перегружена существующая инфраструктура. Причем это уже никак не исправить. Это преступления киевских властей, за которые нужно карать самым серьезным образом.