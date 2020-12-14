Будемо вважати що не була. Мене дещо збентежило на ваших фото, але чіплятися не бажаю. Гарний майданчик
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Додано: Суб 19 лип, 2025 22:12
Додано: Суб 19 лип, 2025 22:50
Можно купить жилье в самом лучшем доме, детей отправить учиться не в переполненную школу за взятку, а в частный лицей.
Больницы и поликлиники не посещать, а нанять свой штат врачей, которые будут круглосуточно дежурить возле дома(или вообще купить им соседнюю квартиру, пусть там живут ).
Но вот чего нельзя купить - это свободного перемещения по Киеву - вертолеты для частных полетов по Киеву не разрешили, а без вертолета перемещение что на общественном транспорте, что на личном - превратилось в ад. И все это благодаря хаотичной застройке в существующих границах Киева и как следствие в разы перегружена существующая инфраструктура. Причем это уже никак не исправить. Это преступления киевских властей, за которые нужно карать самым серьезным образом.
Додано: Суб 19 лип, 2025 22:57
Damien
До 24.02.22 було можна
Зараз звичайно лише державна авіація в небі Києва, комерційної нема . О 19 годині бачив «свій» Н145 (в 22-23 роках я на ньому виконував польоти по цих задачах) в небі Києва, дуже низько . Навіть номер роздивився. І в цей же час по Лесі Українки неслась на мигалках швидка на чорних номерах з написом «На щиті».
Додано: Суб 19 лип, 2025 23:17
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Мне эта постоянная писанина о себе великом и успешном напоминает прочитанную лет 20 назад юморную Шкалу Материального Благосостояния. Так вот, один из пунктов там был такой(когда человек уже оскотинился от денег). Ступень 22 из 23(предпоследняя по нарастающей, следующая, последняя - это уже олигархи и правители)
Додано: Нед 20 лип, 2025 00:06
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
почитал по диагонали дискуссию
не согласен со всеми
но грейт и русановская гавань однозначно преступление перед городским ландшафтом Киева
и никаким благостроуйством территорий это не исправить
Додано: Нед 20 лип, 2025 00:42
Та яким там благоустройством?) Ви певно не бачили останній шедевр від Дроботів в РГ - семи- чи восьмиповерховий паркінг впритул до води.
Додано: Нед 20 лип, 2025 00:48
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 20 лип, 2025 01:16
Так а яка проблема, барабан? Ти ж правда зможеш це повторити вживу? ))
І я зразу схожу куди ти кажеш))
Мені от чесно незрозуміло, звідки у такої «рядової» свині стільки пафосу. Хто тобі його внушив, чухан свиноподібний? Тебе треба розкумарити між бівнями, щоб ти зрозумів своє місце в цій ієрархії?? Ти трохи загубився? Я допоможу.
Додано: Нед 20 лип, 2025 03:20
Hotab
Самое правильное обозначение тела, здрыснувшего в феврале 22го в Румынию дал ЮА - пидрило
Чем ОНО и было в училище куда его спровадила мамка доходягой
Вот такая и была у нас вся армия тех, кто воровал керосин и цветмет с советских ещё еропланов
Еропланы вагонными нормами попродвали тогда другие пидрилы
Додано: Нед 20 лип, 2025 04:57
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Це дуже сильне перебільшення, навіть якщо змушені їздити в пікові години в заторах. До чого це скиглення? Київ єдине велике місто з заторами?
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