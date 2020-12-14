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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12407124081240912410
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 07:33

  Hotab написав:
  Investor_K написав:Придурок. Я не із за цього погано сплю.

Троя безпечна. Нічого нас тут жалобити.
Біля будинку уламок великий приземлився. Здається на нижніх поверхах мінуснуло вікна , ну і власники автівок щось другу годину ходять біля них, мабуть не все добре.

Безпечність зовсім не в'яжеться з падінням уламків на голову.

До речі, пан добродій Фейслес на днях писав, що все норм, що математична ймовірність трапити в халепу під час обстрілів - зовсім низька, близька до нуля.
Це він пише з Швейцарії чи з Нової Зеландії?
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 08:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Франт, шо ти ниєш? Знищуюють лиш непотрібні промки. Звільняють місце під нові чєловєйнікі. Щоби покращити вигляд Києва.
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