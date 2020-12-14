Hotab написав: Investor_K написав:
Придурок. Я не із за цього погано сплю.
Троя безпечна. Нічого нас тут жалобити.
Біля будинку уламок великий приземлився. Здається на нижніх поверхах мінуснуло вікна , ну і власники автівок щось другу годину ходять біля них, мабуть не все добре.
Безпечність зовсім не в'яжеться з падінням уламків на голову.
До речі, пан добродій Фейслес на днях писав, що все норм, що математична ймовірність трапити в халепу під час обстрілів - зовсім низька, близька до нуля.
Це він пише з Швейцарії чи з Нової Зеландії?