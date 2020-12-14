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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 лип, 2025 19:09
Damien написав:
О, где-то передрал текст и думаешь, что уже стал квалифицированным урбанистом?
Наверняка ты даже не видишь отличий между европой, америкой и Киевом в плане трафика. В развитом европейском/американском городе действительно ценой въезда/запретами можно стимулировать отказ от частных автомобилей в пользу общественного транспорта. Но не в Киеве! Ибо тут общ. транспорт абсолютно не развит и заменить личный автомобиль не способен от слова "совсем". Также к Киеву неприменима фраза
Більшість якісних емпіричних досліджень показує, що додаткова пропускна спроможність зникає дуже швидко через індукований попит: люди й компанії починають їздити частіше, далі чи в «пікові» години саме тому, що стало зручніше. У результаті затори повертаються, а іноді стають ще гіршими.
.
Это в штатах так, но не у нас. У нас все авто и так уже на дороге(ибо нет варианта перемещаться иначе). И гипотетические свежесделанные дороги станут в заторах только по мере увеличения количества самих жителей(т.е. строительства очередных новых преступных ЖК). Т.е. если строить дороги, но при этом на этих территориях НЕ СТРОИТЬ новых ЖК
- ситуация будет прямо пропорционально УЛУЧШАТЬСЯ. Но поскольку ситуация развивается ровно наоборот - заторы будут только больше.
Та же ситуация с парковками на ночь - чтоб люди не бросали авто в дворах, на улицах, нужно чтоб в пешей доступности были автостоянки на это кол-во автомобилей, а потом уже штрафами, эвакуаторами заставлять народ ставить авто на платные стоянки. Но эти платные стоянки уже не построишь, т.к. все свободные места уже заняты ЖК-новостроями, разрешения на строительство которых уже дали киевские власти. Все, тупик, проблема уже нерешаема, хотя еще лет 10 назад была вполне решаема.
Та половина Києва все життя живе без власного авто, але "замінити власне авто неможливо зовсім". Корону трохи треба поправити просто:)
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Додано: Нед 20 лип, 2025 19:13
pesikot написав: fox767676 написав:
почитал по диагонали дискуссию
не согласен со всеми
Песик, возьми с полки косточку, ты угадал к чему референс с 1 ноты
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Додано: Пон 21 лип, 2025 03:38
Хер виспишся
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Додано: Пон 21 лип, 2025 05:01
Investor_K
Троя безпечна. Нічого нас тут жалобити.
Біля будинку уламок великий приземлився. Здається на нижніх поверхах мінуснуло вікна , ну і власники автівок щось другу годину ходять біля них, мабуть не все добре.
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Додано: Пон 21 лип, 2025 11:24
Я попереджував простаків ще 07.06.2025, що настали нові часи. І про дорожай, про ріст цін - не може бути мови.
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Додано: Пон 21 лип, 2025 11:38
тільки що двічі скористався київським громадським транспортом, який за думкою декотрих «нерозвинений» та «нездатний замінити авто» - залишив машину на детейлінг біля Оушена і на метро поїхав по справах на Олімпійську, а звідти 12им тролейбусом назад - все супер, немає ніяких проблем, в тролейбусі навіть працює кондиціонер, правда пенси все одно відкривають вікна, єдине недопрацювання - картку киянина (в мене безкоштовний проїзд) треба мати з собою фізично, телефоном за допомогою неї оплатити проїзд не можна, хоча може то я чогось не знаю і роблю неправильно
Фейслесс рекомендує тим, хто вважає київський транспорт нерозвиненим і непридатним замінити авто поправити корону, а я б їм порекомендував би спочатку підпилити роги
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Додано: Пон 21 лип, 2025 12:05
kingkongovets написав:
тільки що двічі скористався київським громадським транспортом, який за думкою декотрих «нерозвинений» та «нездатний замінити авто» - залишив машину на детейлінг біля Оушена і на метро поїхав по справах на Олімпійську, а звідти 12им тролейбусом назад - все супер, немає ніяких проблем, в тролейбусі навіть працює кондиціонер, правда пенси все одно відкривають вікна, єдине недопрацювання - картку киянина (в мене безкоштовний проїзд) треба мати з собою фізично, телефоном за допомогою неї оплатити проїзд не можна, хоча може то я чогось не знаю і роблю неправильно
Фейслесс рекомендує тим, хто вважає київський транспорт нерозвиненим і непридатним замінити авто поправити корону, а я б їм порекомендував би спочатку підпилити роги
там пробок майже не буває, лише зранку, ти з Трої, Магеллана чи Лавини проїдься
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Додано: Пон 21 лип, 2025 12:13
unicdima написав:
там пробок майже не буває, лише зранку, ти з Трої, Магеллана чи Лавини проїдься
я в тих єбенях майже не буваю, мені там нема чого робити
якщо не можеш або не хочеш обрати нормальну локацію для життя, якщо не можеш побудувати своє життя так щоб двічі в день не форсувати Дніпро і не добиратися з єбенів в центр і обратно в пікові години, якщо працюєш в Уклоні чи Глово - звісно будеш постійно стирчати в заторах, бо що?
правильно:
«лох повинен страждати»(с)
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Додано: Пон 21 лип, 2025 12:20
kingkongovets написав: unicdima написав:
там пробок майже не буває, лише зранку, ти з Трої, Магеллана чи Лавини проїдься
я в тих єбенях майже не буваю, мені там нема що робити
якщо не можеш або не хочеш обрати нормальну локацію, або не можеш побудувати своє життя так щоб двічі в день не форсувати Дніпро і не вибиратися з єбенів в центр в пікові години, не працювати в Уклоні чи Глово - звісно будеш постійно стирчати в заторах, бо що?
правильно:
«лох повинен страждати»(с)
розкажи це сотням тисяч киян які годинами стоять в пробках, в основному штучних через дебілізм вашої кличкобанди.
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Додано: Пон 21 лип, 2025 12:29
unicdima написав: kingkongovets написав:
«лох повинен страждати»(с)
розкажи це сотням тисяч киян які годинами стоять в пробках, в основному штучних через дебілізм вашої кличкобанди.
ці затори створює не «кличкобанда», а вони самі через власний дебілізм, бо окрім власних рогів і страха попастися тцк їм ніхто не заважає скористатися громадським транспортом (від Магелана взагалі можна прекрасно доїхати на метро, яке не зупиняється навіть під час тривог), а якщо вони самі побудували своє життя так що їм потрібно постійно вибиратися кудись зі своїх єбенів - то хто ж їм лікар?
і я це їм (вам) постійно і кажу, а ви продовжуєте жерти кактус і замість того щоб зробити висновки і щось змінити продовжуєте проклинати «кличкобанду» і страждати бггг)))
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