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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 лип, 2025 13:11
fox767676 написав: Damien написав: fox767676 написав:
Решение о переносе Галактона было принято еще при прежних, 'дореволюционных" властяк.
Галактон еще в 2015 работал как завод. А Кличко у власти с 2014..
легко гуглится - 25 февраля 2014 было завялено решение о переносе производства
а когда в руководстве началось обсуждение и с чем оно связано, можно толко гадать
не был тогда кличко и близко мером
разве что слухи о нем как возможном мэре уже внушали ужас )
При чем тут "когда мысли возникли у руководства Галактона". Завод РАБОТАЛ ДО МАЯ 2015, только потом начался вывоз оборудования и только еще позже - смена назначения земли через КГГА. Не смог найти точную дату когда это произошло, но явно после мая 2015.
И еще - оказывается (согласно статьи на одном из сайтов) помогли Галактону принять "правильное решение" о переносе производства - тогда как раз заканчивался договор аренды земли на 49лет, а для заключения нового соревноваться деньгами со Столица-групп бесполезно
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Додано: Пон 21 лип, 2025 13:17
а що злочинного в тому, щоб в спальному масиві замість завода, який стояв поряд з житловою забудовою, побудувати жк?
то просто у Демьяна грошей на квартиру в новому жк нема, звідси і ця риторика класової ненависті)
а в кого є, бачу, мають зовсім іншу про це думку)
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Додано: Пон 21 лип, 2025 13:35
Damien написав:
При чем тут "когда мысли возникли у руководства Галактона". Завод РАБОТАЛ ДО МАЯ 2015, только потом начался вывоз оборудования и только еще позже - смена назначения земли через КГГА. Не смог найти точную дату когда это произошло, но явно после мая 2015.
т.е вы совершенно не хотите войти в курс конкретной ситуации и общих трендов деиндустриализации, но вам просто необходимо натянуть зрадо-сову на глобус ваших политических предубеждений ?
любое бизнес-решение такого уровня имеет серьезный временной лаг между анализом ситуации, принятием и имплементацией
можно многое вменять нынешней киевской мерии, но деиндустриализации центральных и прицентральных районов, джентрификации бывших промзон это общемировой тренд
я сейчас пишу из точно такой же бывшей промзоны перестроенной в ЖК в совсем другом городе.
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Додано: Пон 21 лип, 2025 14:31
Русановка - спальник , а вот Левобережный не совсем
У меня мама в 80-х ездила туда на работу в проектный институт с правого берега
И у меня было несколько вариантов работы в офисах там, ит и даже один из хедофисов "Форум банка"
Еще несколько современных офисов построили на Окипной в 2005-2010
Там бы серобетонные фасады советских офисников на Сверстюка проагрейдить, так вообще будет приличная локация
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Додано: Пон 21 лип, 2025 14:51
fox767676 написав:Русановка - спальник , а вот Левобережный не совсем
У меня мама в 80-х ездила туда на работу в проектный институт с правого берега
И у меня было несколько вариантов работы в офисах там, ит и даже один из хедофисов "Форум банка"
Там бы серобетонные фасады советских офисников на сверстюка проагрейдить, так вообще будет приличная локация
від того що на Лісовому є Бліц-прінт, торгівельно-економічний інститут та кіностудія він не перестає бути спальником
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Додано: Пон 21 лип, 2025 15:13
fox767676 написав: Damien написав:
При чем тут "когда мысли возникли у руководства Галактона". Завод РАБОТАЛ ДО МАЯ 2015, только потом начался вывоз оборудования и только еще позже - смена назначения земли через КГГА. Не смог найти точную дату когда это произошло, но явно после мая 2015.
т.е вы совершенно не хотите войти в курс конкретной ситуации и общих трендов деиндустриализации, но вам просто необходимо натянуть зрадо-сову на глобус ваших политических предубеждений ?
любое бизнес-решение такого уровня имеет серьезный временной лаг между анализом ситуации, принятием и имплементацией
можно многое вменять нынешней киевской мерии, но деиндустриализации центральных и прицентральных районов, джентрификации бывших промзон это общемировой тренд
я сейчас пишу из точно такой же бывшей промзоны перестроенной в ЖК в совсем другом городе.
Всі країни Європи і США платят своїм інженерам ЗП 300-400 дол/міс і стали сировинним придатком Китаю і пшенично олійним придатком Африки?
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Додано: Пон 21 лип, 2025 15:19
kingkongovets
На Русанівці теж є інститут і готель, але я її відніс до спальників, якщо ви не помітили.
На Лівобережному концентрація і номенклатура робочих місць, характер житлової забудови точно не поступається Голосієву з КПІ, а в планах її забудови 80-х,90-х мала наблизитись до Печерську
Востаннє редагувалось fox767676
в Пон 21 лип, 2025 15:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 21 лип, 2025 15:21
Frant написав:
Всі країни Європи і США платят своїм інженерам ЗП 300-400 дол/міс і стали сировинним придатком Китаю і пшенично олійним придатком Африки?
ви б ці питання краще задали чорно-червоній (чи помаранчевій)версії самого себе у 2014-2016 рр
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Додано: Пон 21 лип, 2025 15:36
fox767676 написав:kingkongovets
На Русанівці теж є інститут і готель, але я її відніс до спальників, якщо ви не помітили.
На Лівобережному концентрація і номенклатура робочих місць, характер житлової забудови точно не поступається Голосієву з КПІ, а в планах її забудови 80-х,90-х мала наблизитись до Печерську
то все спальники, але яка різниця?
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Додано: Пон 21 лип, 2025 15:39
kingkongovets написав:
то все спальники, але яка різниця?
я тоді не розумію ваших критеріїв, але яка різниця
але все ж трохи дивно класифікувати ці райони так само однаково як Виноградар з Троєщиною
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