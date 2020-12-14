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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 лип, 2025 15:51
fox767676 написав: kingkongovets написав:
то все спальники, але яка різниця?
я тоді не розумію ваших критеріїв, але яка різниця
але все ж трохи дивно класифікувати ці райони так само однаково як Виноградар з Троєщиною
єдине що Голосієво це не мікрорайон, а місцевість, все інше - совкові комплексно збудовані спальники
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kingkongovets
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