Точно
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 лип, 2025 19:28
Додано: Пон 21 лип, 2025 20:12
Я з 2011, з моменту реєстрації, пишу про феодальну державу і її псевдоїліту, яка взагалі нічого, крім дерибану, корупції і пройопів, не вміє.
До майдану 2014 я віднісся абсолютно індифферентно. Тому що зробив висновки ще з майдану 2004 і діяльності його уродів.
Українські чиновники живуть за принципом "Украл и удрал!".
Что неясно?
Додано: Пон 21 лип, 2025 20:34
Frant
Потрібно щоб з вами попрацювали у територіальному відділку з відновлення пам'яті
|