Додано: Вів 22 лип, 2025 10:21

smdtranz написав: короче я понял — чтоб Киев считался по праву комфортным городом, нужно отделить от него все районы кроме самого центра, а Левый берег отнести обратно к Черниговской области, чтоб не мешал

та ні, просто дещо безглуздо обирати житло в спальних масивах лівого берега або в єбенях правого, працюючи при цьому в центрі і вперто ігноруючи громадський транспорт нарікати на затори і звинувачувати при цьому не себе, а керівництво міста і вузьки дорогибезглуздо нарікати на затори, обравши щоденно відвозити дитину в школу на іншому кінці містабезглуздо оселитись в бюджетному чоловійнику з куцею придомовою, або в совковому спальнику, маючи авто і нарікати при цьому на відсутність парковкибезглуздо нарікати на нестачу парковок в центрі, обравши іздити на работу на авто і не бажаючи залишати його далі ніж за 50 метрів від пункту призначеннябезглуздо обравши для життя новозбудований бюджетний чоловійник в єбенях нарікати на нестачу поліклінік, шкіл та дітсадків, знову ж таки звинувачуючи в цьому не власну хитродупість, а тих хто дозволив його будівництводо речі вибір між совковою вторинкою в нормальній локаціі та новозбудованим говнобудом в єбенях без інфраструктури і з проблемною логістикою теж ніхто не відміняв і він зовсім не такий однозначний як намагаються представити це працівники відділів продажів і використовуючі їх маркетингові наративи перекупипідсумовуючи - якщо живеш в єбенях, то або зніми корону і користуйся громадським транспортом і будь готовим до черг в поліклініках і супермаркетах та постійним заторам, або думай як заробити і переїхати в нормальну локацію, де цих проблем немає і поруч є метрочимось завжди доводиться жертвувати, або грошима, або комфортом і роками власного життя, пройобаними в чергах і заторах - хіба це не очевидно?або хіба так тільки в Києві?