Та нема, нема грошей, заспокойся вже. Вони є тільки в тебе. Ти - неповторний, найсильніший, найкращий, найбагатший. Хотів написати ще "найосвіченіший і найрозумніший". Але звідкись зверху пролунав брутальний сміх.
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Додано: Пон 21 лип, 2025 21:18
Та нема, нема грошей, заспокойся вже. Вони є тільки в тебе. Ти - неповторний, найсильніший, найкращий, найбагатший. Хотів написати ще "найосвіченіший і найрозумніший". Але звідкись зверху пролунав брутальний сміх.
Додано: Пон 21 лип, 2025 21:42
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Демьян Бедный — мужик Вредный
Додано: Пон 21 лип, 2025 21:49
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Трохи повеселіше стало у порівнянні з тим що було 20-30 років тому
Хоча зоряний час Русанівки десь 1985-1992
Коли підросли верби вздовж канала, а фасади постхрущівок ще не встигли втомитися
ту 5 поверхову школу у минулому році накрили червоною черепицею 👍
і хрущівочки у соцмісті потроху починають
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 21 лип, 2025 23:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 лип, 2025 22:59
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Усі ці розвалені корчі-хащі що між Сверстюка, залізницею та Броварським проспектом треба викорчувати та побудувати бц-трц, реконструювати існуючій бетонні радянські офісники на Сверстюка, накрити зупинку міської електрички і зробити цівільний перехід до Лівобережної через заклади торгівлі. А те що за залізницкю у бік Дарниці перебедувати під перехоплюючі паркінги. І буде НьюЙорк 👍
а не скиглити що якісь коровники зі сральниками майже у центрі міста знесли
Додано: Пон 21 лип, 2025 23:32
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 22 лип, 2025 09:30
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
короче я понял — чтоб Киев считался по праву комфортным городом, нужно отделить от него все районы кроме самого центра, а Левый берег отнести обратно к Черниговской области, чтоб не мешал
Додано: Вів 22 лип, 2025 10:15
Frant
создайте авторскую ветку как Абырвалг и Инвестор, и агонизируйте на здоровье
Ваше самобичевание не имеет отношения к этой
Додано: Вів 22 лип, 2025 10:21
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
та ні, просто дещо безглуздо обирати житло в спальних масивах лівого берега або в єбенях правого, працюючи при цьому в центрі і вперто ігноруючи громадський транспорт нарікати на затори і звинувачувати при цьому не себе, а керівництво міста і вузьки дороги
безглуздо нарікати на затори, обравши щоденно відвозити дитину в школу на іншому кінці міста
безглуздо оселитись в бюджетному чоловійнику з куцею придомовою, або в совковому спальнику, маючи авто і нарікати при цьому на відсутність парковки
безглуздо нарікати на нестачу парковок в центрі, обравши іздити на работу на авто і не бажаючи залишати його далі ніж за 50 метрів від пункту призначення
безглуздо обравши для життя новозбудований бюджетний чоловійник в єбенях нарікати на нестачу поліклінік, шкіл та дітсадків, знову ж таки звинувачуючи в цьому не власну хитродупість, а тих хто дозволив його будівництво
до речі вибір між совковою вторинкою в нормальній локаціі та новозбудованим говнобудом в єбенях без інфраструктури і з проблемною логістикою теж ніхто не відміняв і він зовсім не такий однозначний як намагаються представити це працівники відділів продажів і використовуючі їх маркетингові наративи перекупи
підсумовуючи - якщо живеш в єбенях, то або зніми корону і користуйся громадським транспортом і будь готовим до черг в поліклініках і супермаркетах та постійним заторам, або думай як заробити і переїхати в нормальну локацію, де цих проблем немає і поруч є метро
чимось завжди доводиться жертвувати, або грошима, або комфортом і роками власного життя, пройобаними в чергах і заторах - хіба це не очевидно?
або хіба так тільки в Києві?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 22 лип, 2025 11:31, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Вів 22 лип, 2025 12:03
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
розмовляв тікі шо з рилом і як завжди наостанок пробив його питанням «а шо там по оренді житлової?» і був дещо вражений відповіддю - каже що в центрі вже тупо нема 1к квартир під оренду, залишився або неліквід, або обʼєкти з дуже неадекватними цінниками, до речі в рилівському арсеналі зʼявилась нова ідіома - «квартира знаходиться на комфортному низькому поверсі»
Додано: Вів 22 лип, 2025 12:06
kingkongovets
Це натяк на е/е (наче тимчасового не актуально) , чи небезпеку шахедів для верхніх поверхів?
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