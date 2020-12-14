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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 лип, 2025 12:11
Hotab написав:kingkongovets
Це натяк на е/е (наче тимчасового не актуально) , чи небезпеку шахедів для верхніх поверхів?
я хз, мабуть і те і те
але «видові» квартири на високих поверхах зараз не дуже актуальні, а ось сталінки і навіть хрущі з газовими колонками і більш менш свіжим ремонтом йдуть на ура
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Додано: Вів 22 лип, 2025 12:17
kingkongovets
Мабуть знову (з думками про зиму) нарід починає переживати за е/е в електричних (без альтернативи) хмарочосах.
«Нушош», якщо я наважусь свою здати , то на борту буде 5 кВт енергії. Для віялових абсолютно вистачить, а для повних блекаутів то зрозуміло що торба.
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Додано: Вів 22 лип, 2025 13:18
ждём новую идиому «квартира на первом этаже с возможностью выкопать колодец»
в центре в принципе квартир относительно мало, дома малоэтажные, засилье админзданий и тд
плотность жилья на квадратный километр на золотых воротах наверное 1/10 от таковой на трое
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