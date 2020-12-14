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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 лип, 2025 12:11
Hotab написав:kingkongovets
Це натяк на е/е (наче тимчасового не актуально) , чи небезпеку шахедів для верхніх поверхів?
я хз, мабуть і те і те
але «видові» квартири на високих поверхах зараз не дуже актуальні, а ось сталінки і навіть хрущі з газовими колонками і більш менш свіжим ремонтом йдуть на ура
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Додано: Вів 22 лип, 2025 12:17
kingkongovets
Мабуть знову (з думками про зиму) нарід починає переживати за е/е в електричних (без альтернативи) хмарочосах.
«Нушош», якщо я наважусь свою здати , то на борту буде 5 кВт енергії. Для віялових абсолютно вистачить, а для повних блекаутів то зрозуміло що торба.
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Додано: Вів 22 лип, 2025 13:18
ждём новую идиому «квартира на первом этаже с возможностью выкопать колодец»
в центре в принципе квартир относительно мало, дома малоэтажные, засилье админзданий и тд
плотность жилья на квадратный километр на золотых воротах наверное 1/10 от таковой на трое
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Додано: Вів 22 лип, 2025 14:53
kingkongovets написав:
підсумовуючи - якщо живеш в ..., то або зніми корону і користуйся громадським транспортом і будь готовим до черг в поліклініках і супермаркетах, або думай як заробити і переїхати в нормальну локацію, де цих проблем немає і поруч є метро
чимось завжди доводиться жертвувати, або грошима, або комфортом і роками власного життя, ... в чергах і заторах - хіба це не очевидно?
або хіба так тільки в Києві?
Є в Чернігові мікрорайон Масани, в якому присутні проблеми віддаленного мікрорайону, але купити житло можно дешевше
Забудовується геть майже все, з паркуванням проблеми, 2 супермаркети
Головна проблема - зранку виїхати з мікрорайону
Тому що дорога з мікрорайону проходить через тонель під (не над) ж.д. полотном, спроектованим під потреби 1960-х років - 1 полоса туди, 1 полоса зворотньо
Навіть громадський транспорт не допоможе, тому що буде стояти в тій самій корці
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Додано: Сер 23 лип, 2025 16:45
Готовлюсь к приёму от 1к до 2к шахедов - купил для сдачи 2 этаж
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Бетон
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Додано: Сер 23 лип, 2025 17:40
Бетон написав:
Готовлюсь к приёму от 1к до 2к шахедов - купил для сдачи 2 этаж
Був в бане,
И из за єтой дискриминации нету прухи заходить на ветку ,от слова совсем , засилье хотабов и прочих мразей (дядя Саша перевернулся, вибачаюсь...)
не в курсе последних трендов но ви вроде би всё продали тут и скупились там?
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Vadim_
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Додано: Сер 23 лип, 2025 17:57
Vadim_
засилье хотабов
Після кожної стаканюки вони подвоюються 😅
нету прухи заходить на ветку ,от слова совсем ,
Тут горілки нема.
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Hotab
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Додано: Сер 23 лип, 2025 18:33
Бетон написав:
Готовлюсь к приёму от 1к до 2к шахедов - купил для сдачи 2 этаж
Другой знизу? В землі?
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Frant
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