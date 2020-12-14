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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 лип, 2025 12:11
Hotab написав:kingkongovets
Це натяк на е/е (наче тимчасового не актуально) , чи небезпеку шахедів для верхніх поверхів?
я хз, мабуть і те і те
але «видові» квартири на високих поверхах зараз не дуже актуальні, а ось сталінки і навіть хрущі з газовими колонками і більш менш свіжим ремонтом йдуть на ура
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Додано: Вів 22 лип, 2025 12:17
kingkongovets
Мабуть знову (з думками про зиму) нарід починає переживати за е/е в електричних (без альтернативи) хмарочосах.
«Нушош», якщо я наважусь свою здати , то на борту буде 5 кВт енергії. Для віялових абсолютно вистачить, а для повних блекаутів то зрозуміло що торба.
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Додано: Вів 22 лип, 2025 13:18
ждём новую идиому «квартира на первом этаже с возможностью выкопать колодец»
в центре в принципе квартир относительно мало, дома малоэтажные, засилье админзданий и тд
плотность жилья на квадратный километр на золотых воротах наверное 1/10 от таковой на трое
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Додано: Вів 22 лип, 2025 14:53
kingkongovets написав:
підсумовуючи - якщо живеш в ..., то або зніми корону і користуйся громадським транспортом і будь готовим до черг в поліклініках і супермаркетах, або думай як заробити і переїхати в нормальну локацію, де цих проблем немає і поруч є метро
чимось завжди доводиться жертвувати, або грошима, або комфортом і роками власного життя, ... в чергах і заторах - хіба це не очевидно?
або хіба так тільки в Києві?
Є в Чернігові мікрорайон Масани, в якому присутні проблеми віддаленного мікрорайону, але купити житло можно дешевше
Забудовується геть майже все, з паркуванням проблеми, 2 супермаркети
Головна проблема - зранку виїхати з мікрорайону
Тому що дорога з мікрорайону проходить через тонель під (не над) ж.д. полотном, спроектованим під потреби 1960-х років - 1 полоса туди, 1 полоса зворотньо
Навіть громадський транспорт не допоможе, тому що буде стояти в тій самій корці
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Додано: Сер 23 лип, 2025 16:45
Готовлюсь к приёму от 1к до 2к шахедов - купил для сдачи 2 этаж
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Бетон
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Додано: Сер 23 лип, 2025 17:40
Бетон написав:
Готовлюсь к приёму от 1к до 2к шахедов - купил для сдачи 2 этаж
Був в бане,
И из за єтой дискриминации нету прухи заходить на ветку ,от слова совсем , засилье хотабов и прочих мразей (дядя Саша перевернулся, вибачаюсь...)
не в курсе последних трендов но ви вроде би всё продали тут и скупились там?
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Vadim_
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Додано: Сер 23 лип, 2025 17:57
Vadim_
засилье хотабов
Після кожної стаканюки вони подвоюються 😅
нету прухи заходить на ветку ,от слова совсем ,
Тут горілки нема.
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Hotab
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Додано: Сер 23 лип, 2025 18:33
Бетон написав:
Готовлюсь к приёму от 1к до 2к шахедов - купил для сдачи 2 этаж
Другой знизу? В землі?
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Додано: Чет 24 лип, 2025 07:21
Faceless написав: Damien написав: Faceless написав:
Це дуже сильне перебільшення, навіть якщо змушені їздити в пікові години в заторах. До чого це скиглення? Київ єдине велике місто з заторами?
Ну то есть, если все воруют, то можно же и мне украсть, все же нормально?Если в других городах есть заторы, то можно и здесь их организовать?
Это не "скиглення", это здравый смысл. Нельзя просто так снести завод(например, завод Галактон
) и на его месте настроить коробок для жилья с дикой плотностью. Нужно рассчитать нагрузку на дороги, транспорт, школы, больницы.
Если на дорогах уже заторы в этом районе и нет пути для решения проблемы, то строить нельзя! Если ближайшие школы и больницы и так заполнены, то строить нельзя! Но нет , кто-то получил чемодан денег и уже на месте завода стоит ЖК Галактика. Столица же не просто так построила Галактику, она получила разрешение от киевских властей(путем изменения целевого назначения земли бывшего завода). Все, стоит уже. Ничего не сделаешь. Снести нельзя, нагрузку на инфраструктуру уменьшить тоже нельзя.
Я понимаю, Галактика - не самая скотская застройка, есть примеры в разы хуже, просто, насколько я помню, Галактика это Ваша любовь, которую лично я совершенно не разделяю.
Ні, Галактика не моя любов, і в мене там нічого немає, я часто наводив звідти обʼєкти чисто як зручний приклад.
Проблеми міського планування є. Але вони і не вирішуються простим "будувати ніззя тому що нізя будувать, хай покинута промка стоїть сіріє і псує горизонт".
І вже точно не можу погодитись з вашими епітетами про "пекельне пересування" по Києву.
"Покинута промка" - это очень ...своеобразное высказывание.
Почему "покинута"?
Нет, были доведены до ручки, в том числе "режимные",предприятия именно с целью раздеребана всего из чего можно извлечь деньги "здесь и сейчас".
И вместо рабочих мест и стратегической продукции нах никому не нужные высотки на которых просто быстро срубили бабло.
Можно было сохранить производства, вывести их или за черту города или в другие регионы. Но нет. Их просто распилили, людей уволили, землю под застройку. "Беспорядочную и беспощадную".
Почему не пошли проекты по расселению и сносу старой застройки?
Правильно! Потому что долго, сложно и дорого.
Надо договариваться с большим количеством людей.
С предприятиями проще и дешевле. "Договориться".
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Додано: Чет 24 лип, 2025 07:53
Хомякоид написав: Бетон написав:
К моему удивлению, перемещение по Киеву это вообще, как оказалось, одно из самых удобных в Европе. В Варшаве 5 километров я ехал час, полтора.
Поверьте, Киев очень удобен для перемещения и это не смотря на отсутствие новой кольцевой дороги (обходной)
А всё потому, что Европа - растянута в плане из-за всеми любимой малоэтажности.
Медицина? Государственная медицина может только калечить.
Только частная.
Образование? Особенно дошкольное- оно отсутствует в принципе. Только частные детсады. В них водят детей даже гос чиновники.
Школа лучше частная.
Высшее образование только европейское.
Не знаю як там в Києві, але в Німеччині я по автобанах по всій країні вільно пересуваюсь. Затори ну дужі рідке явище.
В великих містах Німеччини таких як Кьолн та Берлін я практикував так. Доїзжав до кінцевої метро або приміського потяга, залищав машину, і на громадському транспорті.
Працює на відмінно.
В Варшаві не знаю, не бував.
Але якщо Німеччину порівнювати з Україною в платі транспорту, різниця на порядок в плані зручності і часу добирання.
Так що згоден в плані траспорту хто каже що Київ це клоака. В порівнянні звісно з цивілізацією.
Когда-то я думал что в НЙ невозможна жизнь без постоянных стояний в пробках.
На самом деле нет.
Да, отлично работающий ОТ. Но именно пробок, когда все стоит (не то, что все подумали
) я не видел ни разу. Несколько раз были аварии, которые затрудняли движение. Но не парализовывали. Бывает "траффик" - когда плотное движение. НО "ДВИЖЕНИЕ" и не со скоростью черепахи.
В Киеве у меня были постоянны многочасовые пробки.
Где угодно и когда угодно. На Окружной, в центре, на Победы, на ЛБ, на Петровке. На маленьких улочках и больших магистралях.
Почему в НЙ так получается, а в Киеве - нет?
Потому что грамотно организованное движение, потому что несмотря на плотную застройку, даже в центре Манхеттена, количество автомобилей не превышает пропускную способность проезжей части.
А про низкоэтажную застройку, которую не любит Бетон - так это-ж наверное дикость, когда можно свободно ехать в любое время дня и ночи с максимально разрешенными всего навсего 25 милями в час? Надо чтобы было с кем в пробке поперемигиваться?
Почему в Киеве постоянно ремонтируют асфальт на одних и тех-же участках?
Каждый год. Почему из-за этого пробки? Почему в НЙ это ремонтируют раз в много лет и по ночам? Так чтобы не мешать движению? И дороги намного лучше киевских, хотя считается, что в НЙ плохие дороги по сравнению с остальной Америкой.
И еще. В НЙ есть такое понятие в градостроительстве как зональность, в каждой определенной зоне обязаны соблюдаться требования по этажности.
При очень либеральной разрешительной системе на разного рода строительства и очень либеральные нормы. Вот казалось-бы, масса одноэтажных домов и таунхомов в 1-2-3 этажа. Много одноэтажных маленьких магазинчиков. Это-ж Клондайк. Купить дом за миллион-два, снести и построить свечку в 30-40 этажей. Фига.
Купить можно, получить разрешение на снос - не проблема, получить пермит на строительство на месте частного дома 3-5 этажного многоквартирного - не сложно.
Его фасад, проект и тп - мало кого волнует.
А вот свечку поставить - нет! Потому что инфраструктура не расчитана на резкое увеличение населения. Школы, дороги, канализация, водопровод, ОТ. Это городское и никто не даст сесть на голову городу.
Есть зоны, где ведется много-много этажная застройка, но это очень заранее планируется и под это ЗАРАНЕЕ готовится инфраструктура.
Построили 5 небоскребов и теперь переполнена местная школа? Не может быть!
Или реконструируют существующую школу или построят новЫЕ (так как нужны и элементари и мидл как минимум, а хай скул можно уже и в другой локации посещать).
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