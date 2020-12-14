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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 лип, 2025 08:50
rjkz
Та ні, ну що ви таке пишете, по версії kingkongovets
ви повинні жити в центрі, там же оженитися, виростити дітей, сходити в місцеву забігаловку, полікуватися, і там же здохнути. Їхати кожного дня з лівого берега в центр - це для Нью-Йоркських лохів.
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Додано: Чет 24 лип, 2025 10:54
Vadim_ написав: Бетон написав:
Готовлюсь к приёму от 1к до 2к шахедов - купил для сдачи 2 этаж
Був в бане,
не в курсе последних трендов но ви вроде би всё продали тут и скупились там?
Не получается у меня купить там. Я пробовал.
Некому поехать. Некому деньги вывезти.
Придётся сдать в Киеве и бежать так.
Хотаб нормальный мужик. Он из тех немногих, кто меня поддержал в тяжёлые дни, когда мне реально было фигово.
Я такое не забываю никогда
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Додано: Чет 24 лип, 2025 10:59
Rjkz.
Вы правы.
1. В США, на сколько мне рассказали, очень грамотно организован трафик даже при ДТП. Там не стоят 2 часа создавая пробку.
2. В США бетонные дороги. Для их строительства нужно перекрыть участок для времени набора прочности бетона.
У нас это асфальтное г..вно. Об этом, кстати, говорят и в кмда.
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Додано: Чет 24 лип, 2025 11:03
rjkz написав: Хомякоид написав: Бетон написав:
К моему удивлению, перемещение по Киеву это вообще, как оказалось, одно из самых удобных в Европе. В Варшаве 5 километров я ехал час, полтора.
Поверьте, Киев очень удобен для перемещения и это не смотря на отсутствие новой кольцевой дороги (обходной)
А всё потому, что Европа - растянута в плане из-за всеми любимой малоэтажности.
Медицина? Государственная медицина может только калечить.
Только частная.
Образование? Особенно дошкольное- оно отсутствует в принципе. Только частные детсады. В них водят детей даже гос чиновники.
Школа лучше частная.
Высшее образование только европейское.
Все таки, украинская ілита - точная копия москитской. Все те же грабли. Бесконечній дерибан и неспособность построить єффективное государство
Не знаю як там в Києві, але в Німеччині я по автобанах по всій країні вільно пересуваюсь. Затори ну дужі рідке явище.
В великих містах Німеччини таких як Кьолн та Берлін я практикував так. Доїзжав до кінцевої метро або приміського потяга, залищав машину, і на громадському транспорті.
Працює на відмінно.
В Варшаві не знаю, не бував.
Але якщо Німеччину порівнювати з Україною в платі транспорту, різниця на порядок в плані зручності і часу добирання.
Так що згоден в плані траспорту хто каже що Київ це клоака. В порівнянні звісно з цивілізацією.
Когда-то я думал что в НЙ невозможна жизнь без постоянных стояний в пробках.
На самом деле нет.
Да, отлично работающий ОТ. Но именно пробок, когда все стоит (не то, что все подумали
) я не видел ни разу. Несколько раз были аварии, которые затрудняли движение. Но не парализовывали. Бывает "траффик" - когда плотное движение. НО "ДВИЖЕНИЕ" и не со скоростью черепахи.
В Киеве у меня были постоянны многочасовые пробки.
Где угодно и когда угодно. На Окружной, в центре, на Победы, на ЛБ, на Петровке. На маленьких улочках и больших магистралях.
Почему в НЙ так получается, а в Киеве - нет?
Потому что грамотно организованное движение, потому что несмотря на плотную застройку, даже в центре Манхеттена, количество автомобилей не превышает пропускную способность проезжей части.
А про низкоэтажную застройку, которую не любит Бетон - так это-ж наверное дикость, когда можно свободно ехать в любое время дня и ночи с максимально разрешенными всего навсего 25 милями в час? Надо чтобы было с кем в пробке поперемигиваться?
Почему в Киеве постоянно ремонтируют асфальт на одних и тех-же участках?
Каждый год. Почему из-за этого пробки? Почему в НЙ это ремонтируют раз в много лет и по ночам? Так чтобы не мешать движению? И дороги намного лучше киевских, хотя считается, что в НЙ плохие дороги по сравнению с остальной Америкой.
И еще. В НЙ есть такое понятие в градостроительстве как зональность, в каждой определенной зоне обязаны соблюдаться требования по этажности.
При очень либеральной разрешительной системе на разного рода строительства и очень либеральные нормы. Вот казалось-бы, масса одноэтажных домов и таунхомов в 1-2-3 этажа. Много одноэтажных маленьких магазинчиков. Это-ж Клондайк. Купить дом за миллион-два, снести и построить свечку в 30-40 этажей. Фига.
Купить можно, получить разрешение на снос - не проблема, получить пермит на строительство на месте частного дома 3-5 этажного многоквартирного - не сложно.
Его фасад, проект и тп - мало кого волнует.
А вот свечку поставить - нет! Потому что инфраструктура не расчитана на резкое увеличение населения. Школы, дороги, канализация, водопровод, ОТ. Это городское и никто не даст сесть на голову городу.
Есть зоны, где ведется много-много этажная застройка, но это очень заранее планируется и под это ЗАРАНЕЕ готовится инфраструктура.
Построили 5 небоскребов и теперь переполнена местная школа? Не может быть!
Или реконструируют существующую школу или построят новЫЕ (так как нужны и элементари и мидл как минимум, а хай скул можно уже и в другой локации посещать).
Фейслесарі і бетонярі в шоці!
Дякую за важливу і цікаву інформацію!
Все таки, украинская Їлита - точная копия российских дерибанщиков. Но те умеют оружие делать и оттяпьівать территории и атомніе станции у придуркуватіх бесхозяйственних соседей
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Додано: Чет 24 лип, 2025 11:09
Frant написав:
Фейслесарі і бетонярі в шоці!
Дякую за важливу і цікаву інформацію!
типичный холоп и низкопоклонец
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fox767676
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Додано: Чет 24 лип, 2025 11:17
fox767676 написав: Frant написав:
Фейслесарі і бетонярі в шоці!
Дякую за важливу і цікаву інформацію!
типичный холоп и низкопоклонец
Людина витратила 20-30 хвилин свого часу, щоб грамотно описати ситуацію з автотранспортом в клятій Америці. Причому - своїми очима бачила те, про що пише. Rjkz вдрузки розбив тезу фейслесарів і бетонярів, що страшенні постійні автокорки, як в Києві, є нормою для мегаполіса.
Насправді - ні. З Німеччини очевидці пишуть, що ні, немає у них такого.
Дикі автокорки на трасах - це симптоми країни третього світу. Або ж феодальної країни
А величезна кількість 25-поверхових недобудів в Києві - явна ознака дурості, некомпетентності і тотальної корумпованості укро-їліти
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Додано: Чет 24 лип, 2025 11:17
Бетон написав:Rjkz.
Вы правы.
1. В США, на сколько мне рассказали, очень грамотно организован трафик даже при ДТП. Там не стоят 2 часа создавая пробку.
2. В США бетонные дороги. Для их строительства нужно перекрыть участок для времени набора прочности бетона.
У нас это асфальтное г..вно. Об этом, кстати, говорят и в кмда.
повна маячня
ти мабуть ніколи не стояв і не чекав по півдня на фрівеї поки попереду розтягнуть побиті машини
в штатах є і асфальтовані дороги і бетонні, але бетонні з їх стиками - повне гівно по комфорту, а проблема українських доріг в першу чергу в нашому кліматі, коли температура багато разів на рік перескакує в різних напрямках позначку 0 дорожне покриття не може не руйнуватись, тобі в інституті про це не казали?
до речі в штатах мости і дороги ремонтують постійно, а у нас люди чомусь свято впевнені, що їх можна відремонтувати раз і назавжди, там люди слухняно сприймають постійні констракшени і звужені заради цього дороги, а у нас при кожному ремонті одразу ж починаються обурені зойки и рефлексія про «відмивання грошей»
до речі я б дуже хотів подивитись, як наші громадяни, які пересуваються виключно на власних автівках, бо вважають київський транспорт надолугим, нерозвинутим і недостойним перевозити їз дорогоцінні дупи, їздять на ньюйоркському обриганому сабвеї разом з криміналітетом, бомжами і наркоманами та сплачують за користування приватним авто в місті стільки ж, скільки там, як вони там будуть обурюватись на відсутність парковок і т д - там тому і заторів таких як у нас нема, бо людей давно відучили пертися в місто на авто
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Чет 24 лип, 2025 11:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 24 лип, 2025 11:20
kingkongovets написав:
а проблема українських доріг в першу чергу в нашому
Сотні 25-поверхових недобудів в Києві - теж причина в кліматі?
Мінімальна зарплата в Європі - теж клімат заважає?
Абсолютна неготовність до війни, яка назрівала на очах, пройоп атомної станції - теж клімат?
Тотальна корупція і некомпетентність влади, на яку не вплинкли 2 майдани - теж клімат?
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Додано: Чет 24 лип, 2025 11:21
kingkongovets написав:
повна маячня
ККЦ, ти вельми правильно охарактеризував все, що ти пишеш. Суцільна тупість і недалекоглядність, якими ти прикриваєш корумпованість українських чиновників.
Я тебе ліфтьором навіть не взяв би на роботу.
Модератор, нельзя ли как то ограничивать писанину саміх тупіх форумчан?
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Додано: Чет 24 лип, 2025 11:29
Бетон написав:
У нас это асфальтное г..вно. Об этом, кстати, говорят и в кмда.
і думають, як можна вкрасти на будівництві бетонних доріг? Це складніше, ніж на асфальтових? Чи легше"?
Схеми дерибану - вже готові?
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