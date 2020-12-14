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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12411124121241312414>
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 10:54

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:Готовлюсь к приёму от 1к до 2к шахедов - купил для сдачи 2 этаж



не в курсе последних трендов но ви вроде би всё продали тут и скупились там?

Не получается у меня купить там. Я пробовал.
Некому поехать. Некому деньги вывезти.
Придётся сдать в Киеве и бежать так.

Хотаб нормальный мужик. Он из тех немногих, кто меня поддержал в тяжёлые дни, когда мне реально было фигово.
Я такое не забываю никогда
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 10:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Rjkz.
Вы правы.
1. В США, на сколько мне рассказали, очень грамотно организован трафик даже при ДТП. Там не стоят 2 часа создавая пробку.

2. В США бетонные дороги. Для их строительства нужно перекрыть участок для времени набора прочности бетона.

У нас это асфальтное г..вно. Об этом, кстати, говорят и в кмда.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 11:17

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Rjkz.
Вы правы.
1. В США, на сколько мне рассказали, очень грамотно организован трафик даже при ДТП. Там не стоят 2 часа создавая пробку.

2. В США бетонные дороги. Для их строительства нужно перекрыть участок для времени набора прочности бетона.

У нас это асфальтное г..вно. Об этом, кстати, говорят и в кмда.
повна маячня
ти мабуть ніколи не стояв і не чекав по півдня на фрівеї поки попереду розтягнуть побиті машини

в штатах є і асфальтовані дороги і бетонні, але бетонні з їх стиками - повне гівно по комфорту, а проблема українських доріг в першу чергу в нашому кліматі, коли температура багато разів на рік перескакує в різних напрямках позначку 0 дорожне покриття не може не руйнуватись, тобі в інституті про це не казали?

до речі в штатах мости і дороги ремонтують постійно, а у нас люди чомусь свято впевнені, що їх можна відремонтувати раз і назавжди, там люди слухняно сприймають постійні констракшени і звужені заради цього дороги, а у нас при кожному ремонті одразу ж починаються обурені зойки и рефлексія про «відмивання грошей»

до речі я б дуже хотів подивитись, як наші громадяни, які пересуваються виключно на власних автівках, бо вважають київський транспорт надолугим, нерозвинутим і недостойним перевозити їз дорогоцінні дупи, їздять на ньюйоркському обриганому сабвеї разом з криміналітетом, бомжами і наркоманами та сплачують за користування приватним авто в місті стільки ж, скільки там, як вони там будуть обурюватись на відсутність парковок і т д - там тому і заторів таких як у нас нема, бо людей давно відучили пертися в місто на авто
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 24 лип, 2025 11:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 11:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

проспект победы в Киеве 10 лет уже отлично стоит без единой трещинки под огромной нагрузкой тысяч машин
ибо делали турки, даже рабочие оттуда были)
та и наши, где делают по человечески, стоит хорошо. и долго
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 11:42

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:проспект победы в Киеве 10 лет уже отлично стоит без единой трещинки под огромной нагрузкой тысяч машин


брехня
лише в цьому році:

1) «Поточний (ямковий) ремонт асфальтобетонного покриття за адресою: проспект Берестейський, 32 м. Київ (код ДК: 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»

https://gov.e-tender.ua/tender/budiveln ... hatgpt.com

2) «У столиці впродовж тижня обмежуватимуть рух транспорту Берестейським проспектом через заплановані ремонтні роботи.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА з посиланням на КК "Київпастранс".

На Берестейському проспекті рух перекриють лише на ділянці від вулиці Ґалаґанівської до Берестейського проспекту, 67 у напрямку станції метро "Берестейська". На цій локації комунальники здійснюватимуть ремонт проїжджої частини.»

https://kyivtime.co.ua/beresteyskyy-pro ... hatgpt.com
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 11:57

  Frant написав:
  Бетон написав:У нас это асфальтное г..вно. Об этом, кстати, говорят и в кмда.
і думають, як можна вкрасти на будівництві бетонних доріг? Це складніше, ніж на асфальтових? Чи легше"?
Схеми дерибану - вже готові?

Складові бетону у нас свої. А бітум для асфальту ми купуємо в рфії. Прикольно, правда?
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 12:05

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  Frant написав:
  Бетон написав:У нас это асфальтное г..вно. Об этом, кстати, говорят и в кмда.
і думають, як можна вкрасти на будівництві бетонних доріг? Це складніше, ніж на асфальтових? Чи легше"?
Схеми дерибану - вже готові?

Складові бетону у нас свої. А бітум для асфальту ми купуємо в рфії. Прикольно, правда?
а ще розкажи як професіонал наскільки бетонні дороги дорожче в будівництві та ремонті у порівнянні з асфальтовими)

до речі у нас теж будують бетонні дороги, зокрема від Решетилівки до Дніпра (не знав?), на одеській трасі, а також дороги з бетонною основою як наприклад на вʼїзді в Київ зі сторони Василькова
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 12:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:бітум для асфальту ми купуємо в рфії. Прикольно, правда?


прикольно, що це чергова брехня)

Внутрішнє виробництво бітуму
В Україні працюють кілька нафтопереробних заводів, які виробляють бітум, зокрема:

Кременчуцький НПЗ (до 2022 року — головний виробник, але сильно постраждав через обстріли РФ)
Дрогобицький НПЗ (Галичина)
Надвірнянський НПЗ (Укрнафта)


Імпорт бітуму
Після 2022 року Україна переорієнтувалась з російського і білоруського бітуму на європейські постачання.

Основні постачальники бітуму станом на 2023–2024 роки:

Польща
Литва
Румунія
Туреччина
Угорщина
Словаччина
Також імпортували з Німеччини, Болгарії тощо.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 12:24

  kingkongovets написав:
smdtranz написав:проспект победы в Киеве 10 лет уже отлично стоит без единой трещинки под огромной нагрузкой тысяч машин


брехня
лише в цьому році:

1) «Поточний (ямковий) ремонт асфальтобетонного покриття за адресою: проспект Берестейський, 32 м. Київ (код ДК: 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»

https://gov.e-tender.ua/tender/budiveln ... hatgpt.com

2) «У столиці впродовж тижня обмежуватимуть рух транспорту Берестейським проспектом через заплановані ремонтні роботи.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА з посиланням на КК "Київпастранс".

На Берестейському проспекті рух перекриють лише на ділянці від вулиці Ґалаґанівської до Берестейського проспекту, 67 у напрямку станції метро "Берестейська". На цій локації комунальники здійснюватимуть ремонт проїжджої частини.»

https://kyivtime.co.ua/beresteyskyy-pro ... hatgpt.com



угу, ремонт дороги или парковки где-то в зоопарке или какая-то возня на 50 метрах возможно старого покрытия под мостом это как раз то же самое что и разваленная дорога
главное чтоб адрес был «Берестейский проспект»

ну да в целом на правом берегу асфальт более менее норм в Киеве, кроме дворовых проездов и каких-то богом забытых улиц. да и по стране тоже. чего не скажешь о тротуарах, хаотично утыканных колымагами, мафами, какими-то бетонными блоками, будками, рекламными нахрен не нужными конструкциями, и которые годами никто не ремонтирует


вспоминается сюжет по телику когда-то, как снимали дорогу в Украине и Венгрии
у нас разбитая в дырах, в венгрии ровная. и типа оправдания, что климат не тот)
правда, между участками было с 2 км, и это одна и та же дорога где-то около границы
Востаннє редагувалось smdtranz в Чет 24 лип, 2025 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 12:28

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:… тротуарах, утыканных колымагами, мафами, какими-то бетонными блоками, будками, рекламными нахрен не нужными конструкциями, и которые годами никто не ремонтирует


саме так було до 2014го, зміни на краще по кожному пункту ви не бачите?
ви точно киянин?
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