Додано: Чет 24 лип, 2025 13:07

smdtranz написав: kingkongovets



конечно нет. ну если за 11 лет где-то убрали ящики торгашей или брошенную шину — это конечно прогресс тотальный

около окраинных станций метро теперь не суперклоака с шаурмами, а просто клоака и бомжатник местами. та и в центре то же самое

маршрутки вонючие как ездили в 2000 году, так и сейчас такие же

билборды средневековые как в африке как стояли повсюду, так и стоят

туалетов в общественных местах как не было, так и нет (кроме штук 10 в центре)

трамваи как были ржавые, так и ездят (там где они еще ездят)

берега днепра как были помойкой, так и остались, даже хуже



и так везде

всегда можно найти, как починили 1% дороги и сказать, что что-то ж делается

а стратегически нифига

тобто ви не бачите, що за ці роки прибрали машини з тротуарів, позносили мафи і стихійні базарчики, поприбирали і впорядкували рекламні вивіски, випустили на лініі десятки нових низкопольних і комфортабельних трамваїв, тролейбусів і автобусів, капітально відремонтували десятки вулиць, 175 мостів і мостових переходів і так далі?ви не можете постійно на брехати?чи дійсно впевнені, що проблеми, які накопичувались в місті ще з часів совка можна було повністю виправити за 10 років?головна проблема наших перманентних критиків влади - повне незнання предмету обговорення, ігнорування реальності та бездумне використання шаблонівзвичайно проблеми і помилки є, але немає в світі міста де їх немає і немає мера, якого б не було за що критикуватиале повне заперечення змін на краще - це реальна клініка та упоротістьце до речі як і з президентами - ті хто голосніше всіх волав що Порох барига і що треба блокувати аеропорти щоб він не втік зараз є найбільшими хейтерами Зелі і точно так же будуть куєсосити наступного президента і мератому що окрім огульної критики і бездоказових звинувачень з диванів в розпилах і крадівництві більше ні на що не здатнінавіть на те щоб перед тим як щось закидати в якості звинувачень хоча б трохи вивчити питання і суть проблеми