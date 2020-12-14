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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 лип, 2025 12:45
kingkongovets
конечно нет. ну если за 11 лет где-то убрали ящики торгашей или брошенную шину — это конечно прогресс тотальный
около окраинных станций метро теперь не суперклоака с шаурмами, а просто клоака и бомжатник местами. та и в центре то же самое
маршрутки вонючие как ездили в 2000 году, так и сейчас такие же
билборды средневековые как в африке как стояли повсюду, так и стоят
туалетов в общественных местах как не было, так и нет (кроме штук 10 в центре)
трамваи как были ржавые, так и ездят (там где они еще ездят)
берега днепра как были помойкой, так и остались, даже хуже
и так везде
всегда можно найти, как починили 1% дороги и сказать, что что-то ж делается
а стратегически нифига
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Додано: Чет 24 лип, 2025 13:07
smdtranz написав:kingkongovets
конечно нет. ну если за 11 лет где-то убрали ящики торгашей или брошенную шину — это конечно прогресс тотальный
около окраинных станций метро теперь не суперклоака с шаурмами, а просто клоака и бомжатник местами. та и в центре то же самое
маршрутки вонючие как ездили в 2000 году, так и сейчас такие же
билборды средневековые как в африке как стояли повсюду, так и стоят
туалетов в общественных местах как не было, так и нет (кроме штук 10 в центре)
трамваи как были ржавые, так и ездят (там где они еще ездят)
берега днепра как были помойкой, так и остались, даже хуже
и так везде
всегда можно найти, как починили 1% дороги и сказать, что что-то ж делается
а стратегически нифига
тобто ви не бачите, що за ці роки прибрали машини з тротуарів, позносили мафи і стихійні базарчики, поприбирали і впорядкували рекламні вивіски, випустили на лініі десятки нових низкопольних і комфортабельних трамваїв, тролейбусів і автобусів, капітально відремонтували десятки вулиць, 175 мостів і мостових переходів і так далі?
ви не можете постійно на брехати?
чи дійсно впевнені, що проблеми, які накопичувались в місті ще з часів совка можна було повністю виправити за 10 років?
головна проблема наших перманентних критиків влади - повне незнання предмету обговорення, ігнорування реальності та бездумне використання шаблонів
звичайно проблеми і помилки є, але немає в світі міста де їх немає і немає мера, якого б не було за що критикувати
але повне заперечення змін на краще - це реальна клініка та упоротість
це до речі як і з президентами - ті хто голосніше всіх волав що Порох барига і що треба блокувати аеропорти щоб він не втік зараз є найбільшими хейтерами Зелі і точно так же будуть куєсосити наступного президента і мера
тому що окрім огульної критики і бездоказових звинувачень з диванів в розпилах і крадівництві більше ні на що не здатні
навіть на те щоб перед тим як щось закидати в якості звинувачень хоча б трохи вивчити питання і суть проблеми
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Додано: Чет 24 лип, 2025 14:36
kingkongovets написав: Бетон написав: Бетон написав:
У нас это асфальтное г..вно. Об этом, кстати, говорят и в кмда.і думають, як можна вкрасти на будівництві бетонних доріг? Це складніше, ніж на асфальтових? Чи легше"?
Схеми дерибану - вже готові?
Складові бетону у нас свої. А бітум для асфальту ми купуємо в рфії. Прикольно, правда?
а ще розкажи як професіонал наскільки бетонні дороги дорожче в будівництві та ремонті у порівнянні з асфальтовими)
до речі у нас теж будують бетонні дороги, зокрема від Решетилівки до Дніпра (не знав?), на одеській трасі, а також дороги з бетонною основою як наприклад на вʼїзді в Київ зі сторони Василькова
Расказываю не я, а в интервью представитель автодора. Он сказал, что бетонные дороги служат кратно дольше, они во всём лучше, а битумные дороги это только коррупция и бесконечные ямочные латки
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Додано: Чет 24 лип, 2025 14:50
Какой то рыл сдаёт квартиру с видом на Лукьяновку. Ему в комментах пишут, что в этой квартире УБД отримати можна.
Ржу
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Додано: Чет 24 лип, 2025 15:01
Бетон написав:[
бетонные дороги служат кратно дольше, они во всём лучше, а битумные дороги это только коррупция и бесконечные ямочные латки
вони десь на 50% дорожчі, шумніші, менш комфортні і важче ремонтуються точково
в штатах я їх бачив в основному або в південних штатах типу Каліфорнї та Техаса , або там де на них дуже велике навантаження типу Ілліноя
далекобійники їх терпіти не можуть і чомусь повністю переходити на бетон штати не збираються
у нас їх почали робити біля портів та стратегічних обʼєктів
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Додано: Чет 24 лип, 2025 16:59
kingkongovets написав:
Бетон написав:Rjkz.
Вы правы.
1. В США, на сколько мне рассказали, очень грамотно организован трафик даже при ДТП. Там не стоят 2 часа создавая пробку.
2. В США бетонные дороги. Для их строительства нужно перекрыть участок для времени набора прочности бетона.
У нас это асфальтное г..вно. Об этом, кстати, говорят и в кмда.
повна маячня
ти мабуть ніколи не стояв і не чекав по півдня на фрівеї поки попереду розтягнуть побиті машини
в штатах є і асфальтовані дороги і бетонні, але бетонні з їх стиками - повне гівно по комфорту, а проблема українських доріг в першу чергу в нашому кліматі, коли температура багато разів на рік перескакує в різних напрямках позначку 0 дорожне покриття не може не руйнуватись, тобі в інституті про це не казали?
до речі в штатах мости і дороги ремонтують постійно, а у нас люди чомусь свято впевнені, що їх можна відремонтувати раз і назавжди, там люди слухняно сприймають постійні констракшени і звужені заради цього дороги, а у нас при кожному ремонті одразу ж починаються обурені зойки и рефлексія про «відмивання грошей»
до речі я б дуже хотів подивитись, як наші громадяни, які пересуваються виключно на власних автівках, бо вважають київський транспорт надолугим, нерозвинутим і недостойним перевозити їз дорогоцінні дупи, їздять на ньюйоркському обриганому сабвеї разом з криміналітетом, бомжами і наркоманами та сплачують за користування приватним авто в місті стільки ж, скільки там, як вони там будуть обурюватись на відсутність парковок і т д - там тому і заторів таких як у нас нема, бо людей давно відучили пертися в місто на авто
Не знаю де стояв автор опуса по пів дня.
Попереду мене в Німеччині два рази була аварія з перекриттям автобана.
Пів години вистачило в обох випадках щоб приїхали всі служби та розтащили трощу і відкрили рух.
Так що каже нерухомість ? Ріст вбачається ?
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Додано: Чет 24 лип, 2025 17:14
Бетон написав:
Расказываю не я, а в интервью представитель автодора. Он сказал, что бетонные дороги служат кратно дольше, они во всём лучше, а битумные дороги это только коррупция и бесконечные ямочные латки
Невозможно уже читать твою необразованность ...
У нас бывают зимы, представляешь ? Дороги чем-то посыпают
Так вот, даже дворовая бетоная дорожка от соли будет разрушаться, а асфальтовая нет.
Не говоря уже о трассе
Вот такая занимательная физика процессов
PS. Когда-то, трасса Копти-Глухов была вот той самой бетонной.
Бетон, шоб ты всю жизнь ездил по такой трассе )
А вот когда трассу закатали в асфальт, по ней стало комфортно перемещаться
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Додано: Чет 24 лип, 2025 17:14
kingkongovets написав:
smdtranz написав:kingkongovets
конечно нет. ну если за 11 лет где-то убрали ящики торгашей или брошенную шину — это конечно прогресс тотальный
около окраинных станций метро теперь не суперклоака с шаурмами, а просто клоака и бомжатник местами. та и в центре то же самое
маршрутки вонючие как ездили в 2000 году, так и сейчас такие же
билборды средневековые как в африке как стояли повсюду, так и стоят
туалетов в общественных местах как не было, так и нет (кроме штук 10 в центре)
трамваи как были ржавые, так и ездят (там где они еще ездят)
берега днепра как были помойкой, так и остались, даже хуже
и так везде
всегда можно найти, как починили 1% дороги и сказать, что что-то ж делается
а стратегически нифига
тобто ви не бачите, що за ці роки прибрали машини з тротуарів, позносили мафи і стихійні базарчики, поприбирали і впорядкували рекламні вивіски, випустили на лініі десятки нових низкопольних і комфортабельних трамваїв, тролейбусів і автобусів, капітально відремонтували десятки вулиць, 175 мостів і мостових переходів і так далі?
ви не можете постійно на брехати?
чи дійсно впевнені, що проблеми, які накопичувались в місті ще з часів совка можна було повністю виправити за 10 років?
головна проблема наших перманентних критиків влади - повне незнання предмету обговорення, ігнорування реальності та бездумне використання шаблонів
звичайно проблеми і помилки є, але немає в світі міста де їх немає і немає мера, якого б не було за що критикувати
але повне заперечення змін на краще - це реальна клініка та упоротість
це до речі як і з президентами - ті хто голосніше всіх волав що Порох барига і що треба блокувати аеропорти щоб він не втік зараз є найбільшими хейтерами Зелі і точно так же будуть куєсосити наступного президента і мера
тому що окрім огульної критики і бездоказових звинувачень з диванів в розпилах і крадівництві більше ні на що не здатні
навіть на те щоб перед тим як щось закидати в якості звинувачень хоча б трохи вивчити питання і суть проблеми
проблема как раз таки почитателей власти в том, что они обычное поддержание жизнедеятельности города считают за великое достижение
«ну не развалил же всё, ну вон трамваи есть, вода свет, канализация работает — и после этого Кличко плохой мэр?»
сколько станций метро открыли? трамвайных, троллейбусных маршрутов новых? сколько общественных туалетов возле метро, чтоб не нассано было по углам?
может хоть начали обсуждать снос гаражных кооперативов и постройку там чего-то приличного?
сколько заброшек на Крещатике до ума довели? может хоть пару пешеходных улиц сделали?
писец, 10 лет при власти, и купили десятки низкопольных троллейбусов)) так за 10 лет полпарка надо обновить просто по естественному износу, это задача минимум для любого руководителя
10 лет надо на что, выкинуть торгашей с подземных переходов? а может 20 сразу?
сейчас натыкали светящихся экранов с рекламой вместо билбордов, стало конечно очень красиво и современно
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Додано: Чет 24 лип, 2025 17:58
smdtranz написав: kingkongovets написав:
тобто ви не бачите, що за ці роки прибрали машини з тротуарів, позносили мафи і стихійні базарчики, поприбирали і впорядкували рекламні вивіски, випустили на лініі десятки нових низкопольних і комфортабельних трамваїв, тролейбусів і автобусів, капітально відремонтували десятки вулиць, 175 мостів і мостових переходів і так далі?
ви не можете постійно на брехати?
чи дійсно впевнені, що проблеми, які накопичувались в місті ще з часів совка можна було повністю виправити за 10 років?
головна проблема наших перманентних критиків влади - повне незнання предмету обговорення, ігнорування реальності та бездумне використання шаблонів
звичайно проблеми і помилки є, але немає в світі міста де їх немає і немає мера, якого б не було за що критикувати
але повне заперечення змін на краще - це реальна клініка та упоротість
це до речі як і з президентами - ті хто голосніше всіх волав що Порох барига і що треба блокувати аеропорти щоб він не втік зараз є найбільшими хейтерами Зелі і точно так же будуть куєсосити наступного президента і мера
тому що окрім огульної критики і бездоказових звинувачень з диванів в розпилах і крадівництві більше ні на що не здатні
навіть на те щоб перед тим як щось закидати в якості звинувачень хоча б трохи вивчити питання і суть проблеми
проблема как раз таки почитателей власти в том, что они обычное поддержание жизнедеятельности города считают за великое достижение
«ну не развалил же всё, ну вон трамваи есть, вода свет, канализация работает — и после этого Кличко плохой мэр?»
Обычное поддержание жизнедеятельности города - это есть и работа, и достижение мера
Ты думаешь оно всё само поддерживается, само всё работает ... ?
Ты попробуй поддержать хоть что-нибудь ..
Начни с постоянной уборки в своём туалете, а потом, на время, не убирайся ... сам всё увидишь, как будет засрано )
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Додано: Чет 24 лип, 2025 18:03
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отож так во всем, бросил окурок не мимо урны — уже достижение
а если смог еще потушить перед этим чтоб не загорелось — то вообще
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