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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 лип, 2025 18:08
smdtranz написав:
проблема как раз таки почитателей власти в том, что они обычное поддержание жизнедеятельности города считают за великое достижение
«ну не развалил же всё, ну вон трамваи есть, вода свет, канализация работает — и после этого Кличко плохой мэр?»
сколько станций метро открыли? трамвайных, троллейбусных маршрутов новых? сколько общественных туалетов возле метро, чтоб не нассано было по углам?
может хоть начали обсуждать снос гаражных кооперативов и постройку там чего-то приличного?
сколько заброшек на Крещатике до ума довели? может хоть пару пешеходных улиц сделали?
писец, 10 лет при власти, и купили десятки низкопольных троллейбусов)) так за 10 лет полпарка надо обновить просто по естественному износу, это задача минимум для любого руководителя
10 лет надо на что, выкинуть торгашей с подземных переходов? а может 20 сразу?
сейчас натыкали светящихся экранов с рекламой вместо билбордов, стало конечно очень красиво и современно
мабуть таки вам треба знову пожити при комусь типу попередніх мерів щоб ви нарешті відчули різницю, ви забули Київ при Омельченку, Чорновецькому, або Згурському?
якщо ви вважаєте що нічого особливого не було зроблено просто погугліть скільки і чого було зроблено при попередниках - відремонтовано мостів, вулиць, куплено нових одиниць рухомого складу і порівняйте з тим що було зроблено при Кличку
тільки за останні 10 років почали боротися з парковкою на тротуарах, рекламою, мафами та стихійною торгівлею
не все зроблене і місто не стало ідеальним за 10 років? звичайно ні
але ідеальних міст не буває і порівнювати Київ з його накопиченими за багато років проблемами, історією комуністичної окупаціі і постперестроєчного бєспрєдела зі столицями європейських країн, або тією ж москвою як мінімум тупо
будь-яке місто має проблеми, але я тут живу вже 56й рік і стверджую що зміни на краще почались лише 10 років тому, з 2015го, а до цього місто реально просто роздерибанивали і знищували і воно виглядало вкрай жахливо
всі вперто повторюють про невідкриті станціі метро і при цьому забувають про те що ніхто до Кличка не займався ані ремонтами мостів, ані боротьбою з парковками на тротуарах та нелегальною рекламою, ані зносом мафів та шанхаів
за 10 рокіа можна було повністю парк рухомого складу ГТ замінити, кажете? погугліть скільки його одиниць було куплено всіма попередниками з 1991го по 2015й
ваша проблема в тому що у вас памʼять як у акваріумних рибок та повна відсутність критичного мислення
і коли я нагадую про це таким як ви я не захищаю владу, я просто намагаюсь повернути вас в реальність і зазначити що раніше було набагато гірше і немає ніякої гарантіі що таке вже не повториться
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Додано: Чет 24 лип, 2025 18:15
Damien написав: kingkongovets написав:
Чи допомагає розширення доріг і будівництво нових розв’язок позбутися заторів?
Коротка відповідь — майже ніколи. Більшість якісних емпіричних досліджень показує, що додаткова пропускна спроможність зникає дуже швидко через індукований попит: люди й компанії починають їздити частіше, далі чи в «пікові» години саме тому, що стало зручніше. У результаті затори повертаються, а іноді стають ще гіршими.
Чому розв’язки рідко рятують
Переміщують, а не усувають «пляшкове горло». Вужчий сегмент мережі з’являється далі за течією—і потік знову стопориться.
Затори «розмазуються» у просторі та часі. Саме тому їх суб’єктивно може стати більше навіть при тій самій середній швидкості.
Економіка володіння авто. Дешевше стати автомобілістом, коли дорога ширша й парковка безплатна, тому парк машин зростає швидше.
Що реально працює проти заторів
Конгестійний/зональний збір (Лондон, Стокгольм) -5 % … -20 % трафіку в центрі; ощадження часу та CO₂.
PMC
Розвиток громадського транспорту й BRT Метазаналіз 2024 р. показав стійке зменшення VKT та частки поїздок автівкою.
trid.trb.org
Активна мобільність (веломережа, LTN) Скорочує короткі поїздки—найконфліктніші в заторах.
familycycling.co.uk
Динамічне ціноутворення паркування, робота з попитом (TDM) Перенесення частини поїздок поза пік, перехід на карпул/віддалену роботу
Висновок
Розширення доріг і спорудження нових розв’язок може дати короткочасне полегшення, але вже за місяці або пару років ефект нівелюється. Дорога «приваблює» додаткові поїздки так само, як новий міст притягує новий трафік. Надійніше зменшують затори інструменти, що працюють з самим попитом на поїздки — зокрема, платний в’їзд, якісний громадський транспорт, вело‑ та пішоінфраструктура й розумна тарифікація паркування. Саме тому міста, що прагнуть довгостроково знизити затори, переключають ресурси з бетону на керування попитом і альтернативні види мобільності.
О, где-то передрал текст и думаешь, что уже стал квалифицированным урбанистом?
Наверняка ты даже не видишь отличий между европой, америкой и Киевом в плане трафика. В развитом европейском/американском городе действительно ценой въезда/запретами можно стимулировать отказ от частных автомобилей в пользу общественного транспорта. Но не в Киеве! Ибо тут общ. транспорт абсолютно не развит и заменить личный автомобиль не способен от слова "совсем". Также к Киеву неприменима фраза
Більшість якісних емпіричних досліджень показує, що додаткова пропускна спроможність зникає дуже швидко через індукований попит: люди й компанії починають їздити частіше, далі чи в «пікові» години саме тому, що стало зручніше. У результаті затори повертаються, а іноді стають ще гіршими.
.
Это в штатах так, но не у нас. У нас все авто и так уже на дороге(ибо нет варианта перемещаться иначе). И гипотетические свежесделанные дороги станут в заторах только по мере увеличения количества самих жителей(т.е. строительства очередных новых преступных ЖК). Т.е. если строить дороги, но при этом на этих территориях НЕ СТРОИТЬ новых ЖК
- ситуация будет прямо пропорционально УЛУЧШАТЬСЯ. Но поскольку ситуация развивается ровно наоборот - заторы будут только больше.
Та же ситуация с парковками на ночь - чтоб люди не бросали авто в дворах, на улицах, нужно чтоб в пешей доступности были автостоянки на это кол-во автомобилей, а потом уже штрафами, эвакуаторами заставлять народ ставить авто на платные стоянки. Но эти платные стоянки уже не построишь, т.к. все свободные места уже заняты ЖК-новостроями, разрешения на строительство которых уже дали киевские власти. Все, тупик, проблема уже нерешаема, хотя еще лет 10 назад была вполне решаема.
Интересное наблюдение.
НЙская застройка на 90+% - это старая застройка. Порой очень старая.
Огромный процент домов 1900-1960.
Практически нет внутренних дворов. То есть, на идешь по улице вдоль стены домов, которые образовывают правильные прямоугольники - блоки (кварталы).
И бывает, что втиснут между двумя домами 1900-1950-х дом скажем 20ХХ года. Обчно это появляется таким образом, что сносится старый дом и строится новый, но площадь застройки и конфигурация - не меняются.
О чем это? Это о том, что площадь дорог особо тоже не меняется с фиг знает какого года. Но пробок нет. При этом, по одной полосе с каждой стороны проезжей части даже если она односторонняя, абсолютно нормально отведено под парковку.
И оставшегося вполне нормально хватает для движения.
Киев-же стал стремительно застраиваться относительно НЙ совсем недавно и про дороги можно было подумать и расширять и прокладывать новые. Но это было неинтересно. Интересно было на месте каждой песочницы строить свечку.
Кстааааати! Про песочницы.
Тут как-то про ТРЦ было. Я совсем забыл упомянуть о абсолютно диком для Киева явлении - детские игровые площадки.
Их много, они - шикарные. Зонированы для детей разного возраста, с инфраструктурой для родителей. Зоны для маленььких и с качелями и с оборудованием, с которого можно упасть имеют резиновое покрытие.С регулярно убирающимися туалетами, в которых и чистота и туалетная бумага и жидкое было в прикрепленных к стене дозаторах и сушилки и бумажные полотенца и зеркала. С фонтанчиками с чистой питьевой водой. Площадки ежедневно убираются. Ни битого стекла и пивных бутылок ни бумажек. И эти площадки доступны всем. Не жителям закрытых комплексов, а всем. И не сносят их чтобы построить очередную многоэтажку, а строят новые, новые и новые.
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Додано: Чет 24 лип, 2025 18:26
smdtranz написав:pesikot
отож так во всем, бросил окурок не мимо урны — уже достижение
а если смог еще потушить перед этим чтоб не загорелось — то вообще
Именно так это и работает, в мелочах
Затушить окурок и донести его до мусорной урны
Обязаность мера, чтобы мусорная урна была в доступности
Тебе же нужно, всё поджечь, а мер должен лично все погасить - тогда хороший мер
Но это уже психиатрия для тебя )
Востаннє редагувалось pesikot
в Чет 24 лип, 2025 18:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 24 лип, 2025 18:26
типовий випадок коли людина вгадала усі букви, але так і не змогла вимовати слово)
тобто а НЙ будують багатоповерхівки на місті малоповерхової забудови, не розширюючи при цьому дороги, але заторів нема, а чого ж тоді вони є в Києві зрозуміти тями не вистачає?)
даю підказку - в Києві в неробочі дні і після 19 заторів теж нема і пересування на авто цілком комфортне, ну давайте, додумайте вже самі в чому ж насправді причина заторів)
ви ж тут усі такі розумні і освічені, не те що тупі бізнесмени з 90х)
зи:
до речі перш ніж рефлексувати про те як в Києві ніби то забудовується кожний вільний клаптик землі теж варто згадати про плотність забудови і відстань між будинками в НЙ і порівняти їх з Києвом - та в Києві ще десятиліття будувати до плотності забудови в НЙ!
дарма ви ігноруєте і знецінюєте урбаністику, ой дарма
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Додано: Чет 24 лип, 2025 18:59
flyman написав: kingkongovets написав:
Платний в’їзд у місто впроваджується з кількох головних причин — це не просто спосіб зібрати гроші, а інструмент для управління транспортом, покращення екології та якості життя в місті. Ось основні цілі:
1.
Зменшення заторів
Основна мета — зменшити кількість приватного транспорту у центрі міста.
Плата спонукає людей пересісти на громадський транспорт, велосипед або йти пішки.
Результат — менше пробок, швидший рух, ефективніше використання доріг.
2.
Поліпшення якості повітря
Менше машин = менше викидів CO₂, оксидів азоту, пилу.
Це важливо для здоров’я людей, особливо в містах з густою забудовою та поганою вентиляцією.
3.
Зменшення шуму та вібрацій
Менше трафіку = тихіше середовище, особливо в історичних центрах чи житлових районах.
Це підвищує комфорт мешканців і туристів.
4.
Фінансування громадського транспорту
Отримані кошти часто інвестують у метро, трамваї, електробуси, велоінфраструктуру.
Це створює кращу альтернативу приватному авто.
5.
Збереження історичних центрів
Старі міські частини страждають від інтенсивного руху — тремтять фасади, руйнується бруківка.
Платний в’їзд дозволяє зберегти культурну спадщину.
6.
Раціональне використання простору
Замість багатьох авто і паркувань — більше скверів, пішохідних зон, кав’ярень, велодоріжок.
Лондон, Велика Британія
Зона Congestion Charge Zone діє з 2003 року в центрі міста.
Плата: £15 на день.
Час дії: з понеділка по п’ятницю, 7:00–18:00.
Мета: зменшення трафіку в центрі.
Результат: трафік зменшився на 15–20%.
Стокгольм, Швеція
Введено постійно з 2007 року.
Вартість: €1–2 за в’їзд, залежно від часу доби.
Оплата автоматично через номери авто.
Результат: зменшення трафіку на 20–25%, покращення якості повітр
Мілан, Італія
Зона Area C в історичному центрі з 2012 року.
Плата: €5 за в’їзд буднями.
Електромобілі — безкоштовно.
Транспорт з високими викидами — взагалі не пускають.
Осло, Норвегія
В’їзд платний ще з 1990-х, реформа у 2019 році.
Ціна варіюється: більше в години пік.
Частина коштів — на громадський транспорт.
Вплив: зменшення кількості авто і розвиток велоінфраструктури.
Сінгапур
Найстаріша система у світі (з 1975).
Сучасна — електронна ERP-система: зчитує номер авто та автоматично знімає плату.
Вартість залежить від часу та завантаженості дороги.
Результат: контрольована кількість транспорту, швидке пересування.
Нью-Йорк, США (планується)
Планували ввести плату за в’їзд на Мангеттен (нижче 60-ї вулиці).
Станом на 2025 рік запуск відкладено, але обговорення триває.
Ціль: зменшити затори та профінансувати метро.
Токіо, Японія
Не має прямої плати за в’їзд, але запроваджено високі збори за паркування та володіння авто, що має подібний ефект — менше авто в центрі.
може таки спочатку зробити так, щоб громадським транспорт був розвинутий, а потім вже впроваджувати стимули? Скільки станцій метро було збудовано при крайньому мері?
Скільми десятків кілометрів трамвайних колій було демонтовано міцними господарниками з початку незалежності "для покращення руху"?
По НЙку - чушь.
Нет заторов на Манхеттене. Траффик бывает, заторов - нет.
Может когда-то и были, но сейчас навигаторы прокладывают всем оптимальные маршруты с учетом траффика и удается избегать заторов.
Навигаторами пользуется 90+% водителей. Кроме старых машин, почти все нестарые оборудованы встроенными навигаторами.
Цель введения платы - дофинансирование МТА. Это городская служба ОТ - абсолюно черная дыра для городских денег. Там никогда не бывает достаточно. Безумно раздутый штат, всем бенефиты от пуза - реально это считается лучший работодатель. Один из моих знакомых после многих лет работы в частном бизнесе, пошел работать перед пенсией на МТА, его взяли оптимизировать некоторые процессы (что нехарактерно в принципе) связанные с электротехникой.
И вот, собрали там какой-то шкаф, напихали туда оборудования на 1+млн долларов, он посмотрел, говорит, "тут много перезаложено и сделано с запасом, это можно сделать на 300 куе". Ответ "Мы не в денежном бизнесе" (имеется ввиду, что их стоимость не интересует).
Куча работников МТА, при безумно раздутом штате, остается на работе на несколько часов, нихрена не делает (хотя они и в рабочее время не переутруждаются, например, норматив на замену дворников на автобусе...4 часа! И попробуй только сделать быстрее) и просто сидит в гаджетах, гоняет чаи (там шикарные раздевалки, с отлично оборудованными кухнями), чешет языкамми или просто спит. За такой овертайм им идет оплата с коэффициентом 1,5.
То есть, к примеру, у чувака зп 50 долларов в час. За 8 часов он получит 400 долларов, а за еще 2 часа фактически ничегонеделанья получит еще 150 долларов. Один чувак вообще на работе проводил 16 часов в день. Считайте сами сколько "зарабатывал". Электрик. Ездит на работу на порш кайене.
И это в абсолютно космических масштабах. И это все надо финансировать. И все больше и больше. Вот и хотели ввести плату. Но отменили пока.
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