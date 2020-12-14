Додано: Чет 24 лип, 2025 18:08

smdtranz написав:

проблема как раз таки почитателей власти в том, что они обычное поддержание жизнедеятельности города считают за великое достижение

«ну не развалил же всё, ну вон трамваи есть, вода свет, канализация работает — и после этого Кличко плохой мэр?»

сколько станций метро открыли? трамвайных, троллейбусных маршрутов новых? сколько общественных туалетов возле метро, чтоб не нассано было по углам?

может хоть начали обсуждать снос гаражных кооперативов и постройку там чего-то приличного?

сколько заброшек на Крещатике до ума довели? может хоть пару пешеходных улиц сделали?

писец, 10 лет при власти, и купили десятки низкопольных троллейбусов)) так за 10 лет полпарка надо обновить просто по естественному износу, это задача минимум для любого руководителя

10 лет надо на что, выкинуть торгашей с подземных переходов? а может 20 сразу?

сейчас натыкали светящихся экранов с рекламой вместо билбордов, стало конечно очень красиво и современно проблема как раз таки почитателей власти в том, что они обычное поддержание жизнедеятельности города считают за великое достижение«ну не развалил же всё, ну вон трамваи есть, вода свет, канализация работает — и после этого Кличко плохой мэр?»сколько станций метро открыли? трамвайных, троллейбусных маршрутов новых? сколько общественных туалетов возле метро, чтоб не нассано было по углам?может хоть начали обсуждать снос гаражных кооперативов и постройку там чего-то приличного?сколько заброшек на Крещатике до ума довели? может хоть пару пешеходных улиц сделали?писец, 10 лет при власти, и купили десятки низкопольных троллейбусов)) так за 10 лет полпарка надо обновить просто по естественному износу, это задача минимум для любого руководителя10 лет надо на что, выкинуть торгашей с подземных переходов? а может 20 сразу?сейчас натыкали светящихся экранов с рекламой вместо билбордов, стало конечно очень красиво и современно

мабуть таки вам треба знову пожити при комусь типу попередніх мерів щоб ви нарешті відчули різницю, ви забули Київ при Омельченку, Чорновецькому, або Згурському?якщо ви вважаєте що нічого особливого не було зроблено просто погугліть скільки і чого було зроблено при попередниках - відремонтовано мостів, вулиць, куплено нових одиниць рухомого складу і порівняйте з тим що було зроблено при Кличкутільки за останні 10 років почали боротися з парковкою на тротуарах, рекламою, мафами та стихійною торгівлеюне все зроблене і місто не стало ідеальним за 10 років? звичайно ніале ідеальних міст не буває і порівнювати Київ з його накопиченими за багато років проблемами, історією комуністичної окупаціі і постперестроєчного бєспрєдела зі столицями європейських країн, або тією ж москвою як мінімум тупобудь-яке місто має проблеми, але я тут живу вже 56й рік і стверджую що зміни на краще почались лише 10 років тому, з 2015го, а до цього місто реально просто роздерибанивали і знищували і воно виглядало вкрай жахливовсі вперто повторюють про невідкриті станціі метро і при цьому забувають про те що ніхто до Кличка не займався ані ремонтами мостів, ані боротьбою з парковками на тротуарах та нелегальною рекламою, ані зносом мафів та шанхаівза 10 рокіа можна було повністю парк рухомого складу ГТ замінити, кажете? погугліть скільки його одиниць було куплено всіма попередниками з 1991го по 2015йваша проблема в тому що у вас памʼять як у акваріумних рибок та повна відсутність критичного мисленняі коли я нагадую про це таким як ви я не захищаю владу, я просто намагаюсь повернути вас в реальність і зазначити що раніше було набагато гірше і немає ніякої гарантіі що таке вже не повториться