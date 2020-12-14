Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дениса samsebeskazal, я высрал, ещё раньше, чем ты на этом форуме появился
И у него есть много других видео, очень интересных
Например, уборка улиц в NY, стоит авто на стороне уборки - эвакуатор для авто, уборка продолжается Авто, чтобы получить обратно - штраф + услуги евакуатора.
А когда я на этом форуме появился? Не знаю что значит "высрал", но Дениса я еше в ЖЖ читал. Не помню какой именно это был год. Он конечно крутой гид по НЙ, но я и сам многие районы знаю, хоть и не знаю их истории. Есть апупенные локации в Лонг Айленде, абсолютно офигенный Манхеттен Бич (вчера на пляж туда наконец выбрались, первый раз в этом году), есть очень симпатичные локации в центральной части Бруклина. Но эттто как "нычки", они не вдоль магистралей, а немного в сторону. Большой НЙ - это не только и не столько Манхеттен.
kingkongovets написав:типовий випадок коли людина вгадала усі букви, але так і не змогла вимовати слово)
тобто а НЙ будують багатоповерхівки на місті малоповерхової забудови, не розширюючи при цьому дороги, але заторів нема, а чого ж тоді вони є в Києві зрозуміти тями не вистачає?)
даю підказку - в Києві в неробочі дні і після 19 заторів теж нема і пересування на авто цілком комфортне, ну давайте, додумайте вже самі в чому ж насправді причина заторів)
ви ж тут усі такі розумні і освічені, не те що тупі бізнесмени з 90х)
зи: до речі перш ніж рефлексувати про те як в Києві ніби то забудовується кожний вільний клаптик землі теж варто згадати про плотність забудови і відстань між будинками в НЙ і порівняти їх з Києвом - та в Києві ще десятиліття будувати до плотності забудови в НЙ!
дарма ви ігноруєте і знецінюєте урбаністику, ой дарма
Ккц, ты тугодум. Либо ылита приведет реформы и станет сажать коррупционеров на 20+ лет с конфискацией, либо эти уроды просрут государство. Я бы сказал, что уже просрали, но ведь не поверят()))
В Оболонському районі побудують новий житловий комплекс на ділянці 3,79 га
Вчора, 23 липня, девелоперська компанія PGD у партнерстві з TAS Group оголосила про старт реалізації нового житлового комплексу бізнес-класу Bellevie, що зводять в Оболонському районі Києва на вул. Бережанська, 9. Бронювання квартир уже відкрите, повідомили компанії під час прес-бранчу, що відбувся в Києві
Як зазначила співзасновниця PGD і керуюча партнерка проєкту Наталія Дівєєва, Bellevie — перший із серії спільних проєктів із TAS Group.
Bellevie матиме закриту територію та складатиметься з шести 25-поверхових будинків. Комплекс будують на ділянці площею 3,79 га. Загальна кількість квартир — 1 770, передбачений підземний паркінг на 964 авто з доступом до ліфтів. У межах першої черги запропоновані 1—3-кімнатні квартири площею від 53 до 112 кв. м.
Інфраструктура проєкту включатиме лаунж-зони, коворкінги, дитячі й спортивні майданчики. Також на території комплексу зведуть фітнес-центр на 3,8 тис. кв. м із басейном і SPA-зоною, а також окрему будівлю площею 1 тис. кв. м для дитячих навчальних закладів. Як зазначив комерційний директор PGD Владислав Максим’як, усі комерційні площі залишаться під управлянням девелопера.
Понад 65% території комплексу займатимуть зелені зони. Озеленення формуватимуть з урахуванням цвітіння рослин із березня по жовтень. Для створення приватної атмосфери по периметру ділянки передбачене ландшафтне озеленення.
За словами Владислава Максим’яка, на етапі пресейлу, який триватиме до 14 серпня, вартість квадратного метра становить $1 800. Базова ціна — $2 300/кв. м.