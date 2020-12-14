Додано: П'ят 25 лип, 2025 03:06

Damien написав: rjkz написав: НЙская застройка на 90+% - это старая застройка. Порой очень старая.

Огромный процент домов 1900-1960.

Практически нет внутренних дворов. То есть, на идешь по улице вдоль стены домов, которые образовывают правильные прямоугольники - блоки (кварталы).

И бывает, что втиснут между двумя домами 1900-1950-х дом скажем 20ХХ года. Обычно это появляется таким образом, что сносится старый дом и строится новый, но площадь застройки и конфигурация - не меняются.

О чем это? Это о том, что площадь дорог особо тоже не меняется с фиг знает какого года. Но пробок нет. НЙская застройка на 90+% - это старая застройка. Порой очень старая.Огромный процент домов 1900-1960.Практически нет внутренних дворов. То есть, на идешь по улице вдоль стены домов, которые образовывают правильные прямоугольники - блоки (кварталы).И бывает, что втиснут между двумя домами 1900-1950-х дом скажем 20ХХ года. Обычно это появляется таким образом, что



kingkongovets написав: типовий випадок коли людина вгадала усі букви, але так і не змогла вимовати слово)



тобто а НЙ будують багатоповерхівки на місті малоповерхової забудови(да ну, разве rjkz это писал??-прим.) , не розширюючи при цьому дороги, але заторів нема, а чого ж тоді вони є в Києві зрозуміти тями не вистачає?)



типовий випадок коли людина вгадала усі букви, але так і не змогла вимовати слово)тобто а НЙ будують багатоповерхівки на місті малоповерхової забудови(.) , не розширюючи при цьому дороги, але заторів нема,

Кингконговец не читатель, он писатель...

rjkz написал же причину отсутствия пробок в NY, причем истинную - если в NY строится новое взамен старого, то "площадь застройки и конфигурация не меняются"! Чтобы не перенагружать инфраструктуру, т.к. в плотной застройке ее уже не расширишь.

А у нас херачат даже не взамен старого, а просто добавляя за счет застройки уничтоженных заводов, пустырей, стоянок(странно, что потом эти авто стоят просто на улицах и во дворах, да?).

Винить строительные компании что они строят ЖК именно там, да еще и не строят дорог, больниц, школ - нельзя. Это бизнес. Они будут строить там, где это выгоднее и где им РАЗРЕШАЮТ ВЛАСТИ. Они НЕ будут строить дороги, школы, больницы ПОКА ИМ ЭТО РАЗРЕШАЕТ ВЛАСТЬ. А вот почему власть это творит? Кингконговец не читатель, он писатель...rjkz написал же причину отсутствия пробок в NY, причем истинную - если в NY строится новое взамен старого, то "площадь застройки и конфигурация не меняются"! Чтобы не перенагружать инфраструктуру, т.к. в плотной застройке ее уже не расширишь.А у нас херачат даже не взамен старого, а просто добавляя за счет застройки уничтоженных заводов, пустырей, стоянок(странно, что потом эти авто стоят просто на улицах и во дворах, да?).Винить строительные компании что они строят ЖК именно там, да еще и не строят дорог, больниц, школ - нельзя. Это бизнес. Они будут строить там, где это выгоднее и где им РАЗРЕШАЮТ ВЛАСТИ. Они НЕ будут строить дороги, школы, больницы ПОКА ИМ ЭТО РАЗРЕШАЕТ ВЛАСТЬ. А вот почему власть это творит?

Совершенно верно.Есть существующая инфраструктура.И на нее не вешают овердофига сверху проектного.Понятное дело, что город растет, растет планово.Вместе с возможностями инфраструктуры.Строят школы, больницы, дороги не расширяют. Это невозмножно сделать. ККЦ не в состоянии понять, что можно организовать дорожное движение таким образом, что пробок не будет. И эти дороги имеют свою ширину с начала прошлого века.И при этом, абсолютно норамально вдоль всех тротуаров припаркованы машины с миллиметровыми интервалами. Никогда на тротуаре (если это не драйвей) никогда под углом к тротуару никогда возле гидранта и практически никогда не перекрывая выезд из подземного или многоуровнего паркинга. Ширина дорог достаточная, движение по периметру блоков, на каждом перекрестке или светофор или знак СТОП.И ограничение в 25 мильв час. То есть, средняя скорость движения небольшая.Но пробок нет. Потому что не перегружается инфраструктура.Вроде как и макака должнаб понять.Я-ж черным по белому написал - нельзя радикально увеличивать этажность.Оконные кондиционеры - на здоровье. Снести частный двухэтажный дом и на весь участок построить 3-4 этажный на 6-8 квартир - на здоровье. Построить даже 10 этажку - фига. 30 этажей - с ума сошли?Это сложное инфраструктурное решение. На это пермиты надо будет годами выбивать.И дадут только если будет инфраструктура и если будет позволять зональность.Есть комплексы с 25-30 этажными билдингами, тот-же Трамп Виллидж на Кони Айленде. Только там очень неплотная застройка. То есть, дома есть, но между ними большое пространство и кроме них ничего нет. То есть, средняя нагрузка на инфраструктуру все-же невысокая. Большей частью вдоль магистралей идут дома в 6-7 этажей один к одному, как стены, а чуть вглубине идут кварталы частного сектора и таким образом плотность населения невысокая. И что-то я не вижу, чтоы этот частный сектор сносили и строили стены 30-этажных коробок.