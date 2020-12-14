ну і на додаток - спеціально для ньюйоркського сантехніка, який чомусь вважає себе видатним будівельником та знавцем ньюйоркського міського середовища:
«У Нью-Йорку боротьба із заторами — це складна багаторівнева стратегія, що включає різні методи та підходи. Нижче перелік основних напрямів:
1. Платний в’їзд до центру міста (Congestion Pricing)
Суть: Водії платитимуть за в’їзд у центральну частину Мангеттена (нижче 60-ї вулиці).
Ціль: Зменшити кількість автомобілів, стимулювати пересадку на громадський транспорт.
Статус: Запланований до впровадження у 2025 році (після відтермінувань).
Очікуваний ефект: скорочення трафіку на 15-20%.
2. Розвиток громадського транспорту
Метро та автобуси:
Інвестиції в оновлення інфраструктури MTA (метрополітен та автобусна мережа).
Запуск Select Bus Service (SBS) — швидкісні автобуси з пріоритетом на світлофорах та окремими смугами.
Ціль: зробити громадський транспорт більш привабливим за авто.
3. Виділені смуги для громадського транспорту
Bus lanes — окремі смуги для автобусів.
Camera enforcement — камери фіксують порушення і штрафують тих, хто заїжджає в смугу.
4. Велосипедна інфраструктура
Розширення велодоріжок, зокрема protected bike lanes (фізично відокремлені).
Програма Citi Bike — муніципальний велопрокат.
Мета: дати альтернативу автомобілю на короткі відстані.
5. Зменшення парковок і контроль за паркуванням
Зменшення кількості безкоштовних паркомісць у центрі.
Жорсткий контроль і штрафи за неправильне паркування.
Розумні паркомати, які змінюють вартість залежно від попиту.
6. Розумні світлофори (Smart Signals)
Використання технологій "Adaptive Signal Control", які регулюють час світлофора залежно від реального трафіку.
Оптимізація перехресть для кращої пропускної здатності.
7. Пріоритезація пішоходів та звуження вулиць
Open Streets — тимчасове або постійне закриття вулиць для авто (наприклад, частини Бродвею).
Зменшення кількості смуг для авто, розширення тротуарів.
8. Впровадження технологій та аналіз даних
Використання GPS-даних з таксі, Uber та автобусів для аналізу трафіку.
Traffic Management Center — диспетчерські центри управління дорожнім рухом у реальному часі.