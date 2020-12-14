Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оказывается, Киев на первом месте в Европе по количеству высоток и на 10 в мире. если высотками считать от 12 этажей. а вы про общемировой тренд МЫ задаем этот тренд! даже москва вдвое меньше содержит свечек. при этом мы далеко позади по развитию общественного транспорта это нам просто везет, что население бедное и машин мало, да и с 3 млн киевлян — половина пенсионеров уже наверное. или студентов без машин представляю, как офигели кацапы, когда смотрели в бинокли на город с подступов. он выглядел как неприступное логово дьявола, грозно протыкающее тысячей небоскребов небо.
я вже багато разів писав що справжня причина заторів - це трудові мігранти з передмість і інших областей та мешканці околиць, які вперто їздять на роботу в центр на власних авто
доказом цього є той факт, що в неробочий час заторів в Києві нема, а основні затори зранку на вʼїзд до міста і в напрямку центру, а увечері в зворотньому напрямку
свідомі ж кияни розуміють що на метро швидше і надійніше, тому в заторах не стоять і відповідно їх не створюють
kingkongovets написав:ну і на додаток - спеціально для ньюйоркського сантехніка.
Ккц, ты безродный барыга с купленным дипломом третьесортного ВУЗа, и ни разу не был в Америке. Тем не менее, ты ввязался в полемику с человеком, который 25+ лет проработал на стройках на достаточно высоких и ответственных должностях. Человеком, спасаясь от придурков, керманычей дерибанычей, уже несколько лет живёт в Америке и знает много чего про нее. Ккц, ты выглядишь полным никчемой и хвастунишкой, как Буратино
Бетон написав:Готовлюсь к приёму от 1к до 2к шахедов - купил для сдачи 2 этаж
не в курсе последних трендов но ви вроде би всё продали тут и скупились там?
Не получается у меня купить там. Я пробовал. Некому поехать. Некому деньги вывезти. Придётся сдать в Киеве и бежать так.
Но я помню - прямо тут кто-то предлагал услугу вывода любой суммы за 2.5%? Да и самому через тот же USDT - хоть пол-ляма вынести можно. Назад, конечно, через какую-нить Испанию заводить придется -- но там всю сумму улыбчевые мужики на броне-бусе привезут...
Оказывается, Киев на первом месте в Европе по количеству высоток и на 10 в мире. если высотками считать от 12 этажей. а вы про общемировой тренд МЫ задаем этот тренд! даже москва вдвое меньше содержит свечек. при этом мы далеко позади по развитию общественного транспорта это нам просто везет, что население бедное и машин мало, да и с 3 млн киевлян — половина пенсионеров уже наверное. или студентов без машин представляю, как офигели кацапы, когда смотрели в бинокли на город с подступов. он выглядел как неприступное логово дьявола, грозно протыкающее тысячей небоскребов небо.
я вже багато разів писав що справжня причина заторів - це трудові мігранти з передмість і інших областей та мешканці околиць, які вперто їздять на роботу в центр на власних авто
доказом цього є той факт, що в неробочий час заторів в Києві нема, а основні затори зранку на вʼїзд до міста і в напрямку центру, а увечері в зворотньому напрямку
свідомі ж кияни розуміють що на метро швидше і надійніше, тому в заторах не стоять і відповідно їх не створюють
Ккц, ты настолько тупой, что не понимаешь истинные причины бедственного положения и ситуации в а дорогах??? Причина - нет адекватного и продуманного управления. Коррупция, анархия, беззаконие, непродуманные (купленные?) решения - вот что причина автопробок.
Бетон написав:Rjkz. Вы правы. 1. В США, на сколько мне рассказали, очень грамотно организован трафик даже при ДТП. Там не стоят 2 часа создавая пробку.
2. В США бетонные дороги. Для их строительства нужно перекрыть участок для времени набора прочности бетона.
У нас это асфальтное г..вно. Об этом, кстати, говорят и в кмда.
... до речі я б дуже хотів подивитись, як наші громадяни, які пересуваються виключно на власних автівках, бо вважають київський транспорт надолугим, нерозвинутим і недостойним перевозити їз дорогоцінні дупи, їздять на ньюйоркському обриганому сабвеї разом з криміналітетом, бомжами і наркоманами ...
Но это же БРЕД: _вся_ транспортная инфраструктура в Штатах построена вокруг автомобиля. И если уж "общак" сравнивать - его нужно сравнивать с "общаком" в Европе - например в Амстердаме.
барабашов написав:Локация - рай левобережный(Троя) Цена - с ОЛХ Девал грядущий замыслы благие о пассивном доходе отрихтует
головне не купувати по цінах забудовника в гетто типу Грейта та варшавських, в закритих комплексах типу Рибальського та Республіки та не вестись на розводи типу «продажу вже з орендарем з рентабельністю 10% річних»
можу дати платну консультацію стосовно обраного обʼєкта, вартість 500$)
kingkongovets написав:можу лише додати що в центрі за рідкими виключеннями будинки-стіни і відверті одоробла не будують, а в єбенях та на лівому березі нема що паплюжити по дефолту
Брехня Я частіше споглядаю з лівого берега на правий і бачу спотворений ландшафт саме стінами (ЖК Панорама на Печерську ), злиті воєдино ішші 25 поверхівки і т.і. Коли будували елітний для 70х жк на Суворова основну частину обмежили 13 поверхами + 16п свічка, щоб не спотворювало бекграунд для ансамблю Лаври. Останні 10 років зовсім перестали себе в чомусь обмежувати. Спочатку хоча б була преміальна архітектура типа Даймонда чи Грушевського потім враження що коробки ПОХа розповзлися і на правий Берег. Про Лівий Берег маячня - там де встигли забудувати до 2014 все Ок, і радянське https://www.google.com/maps/@50.43265,3 ... FQAw%3D%3D , і українське до 2014 https://www.google.com/maps/@50.428267, ... FQAw%3D%3D . Після пішов трешак типу Грейта чи Русанівської гавані.
Вчера вечером в моем доме военный ударил прикладом по голове вахтера. Припарковал авто, взял 4 гранаты ф1 и двинулся на территорию, выпил алкоголя и зашёл в подъезд. На лифт его не пустили, он выдернул чеку и пистолетом жахнул по голове. Я спускался застал слідчі дії.