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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12417124181241912420>
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 11:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

_hunter написав:Но это же БРЕД: _вся_ транспортная инфраструктура в Штатах построена вокруг автомобиля.
И если уж "общак" сравнивать - его нужно сравнивать с "общаком" в Европе - например в Амстердаме. :wink:
майже вся, глибше вивчайте питання
справжня маячня - це безапеляційні огульні висновки

в НЙ, Бостоні, Чикаго, Вашингтоні, ЛА та Сан-Франциско громадський транспорт доволі розвинений
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 12:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  smdtranz написав:даже москва вдвое меньше содержит свечек.


єто уже гон
если вы ориентируетесь на SkyscraperPage то просто его основные контрибуторы - киевляне. Они внесли туда каждую киевскую БПС-ку ))
Москва значительно высотнее, но высотки там на класс лучше
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 12:02

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:
  kingkongovets написав:можу лише додати що в центрі за рідкими виключеннями будинки-стіни і відверті одоробла не будують, а в єбенях та на лівому березі нема що паплюжити по дефолту

Брехня
Я частіше споглядаю з лівого берега на правий і бачу спотворений ландшафт саме стінами (ЖК Панорама на Печерську Зображення), злиті воєдино ішші 25 поверхівки і т.і.
Коли будували елітний для 70х жк на Суворова основну частину обмежили 13 поверхами + 16п свічка, щоб не спотворювало бекграунд для ансамблю Лаври.
Останні 10 років зовсім перестали себе в чомусь обмежувати.
Спочатку хоча б була преміальна архітектура типа Даймонда чи Грушевського потім враження що коробки ПОХа розповзлися і на правий Берег.
Про Лівий Берег маячня - там де встигли забудувати до 2014 все Ок, і радянське
https://www.google.com/maps/@50.43265,3 ... FQAw%3D%3D
, і українське до 2014
https://www.google.com/maps/@50.428267, ... FQAw%3D%3D
. Після пішов трешак типу Грейта чи Русанівської гавані.
от якраз Панораму я і мав на увазі коли писав про «рідки виключення», але її здали ще в 2013 і такого більше в центрі не будують, окрім суцільного жаху на Глибочицькій, але там теж добудовують ще старі проєкти

а в колишній Чернігівській губерніі нехай будують що хочуть, якщо є бажаючі там жити то чому б ні
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 12:06

  rjkz написав:
  Бетон написав:Rjkz.
Вы правы.
1. В США, на сколько мне рассказали, очень грамотно организован трафик даже при ДТП. Там не стоят 2 часа создавая пробку.

2. В США бетонные дороги. Для их строительства нужно перекрыть участок для времени набора прочности бетона.

У нас это асфальтное г..вно. Об этом, кстати, говорят и в кмда.


Я вас может удивлю, но тут не обычный бетон, а полимербетон.
Он набирает 80-90% прочности за несколько часов.
Асфальт тоже применяется. Но он не сходит вместе со снегом каждый год.
Кстати, о снеге.
НЙ - очень бедный город, тут нет таких о(у)даренных хозяйственников как киевский боксер, который каждый год закупает десятки новых единиц снегоуборочной техники. Хотя тут бывают порой такие метели, что по колено в снегу идешь. Но любой снегопад тут воспринимается как стихийное бедствие - машины посыпают солью накануне и убирают снег непрерывно во время и после снегопада. В школах отменяют занятия, а автобусы и грузовики ездят с цепями на колесах.
Как же так? Почему не закупается снегоуборочная техника???
Просто на мусорные грузовики цепляется навесное оборудование и "легким движением руки" мусорный грузовик становится снегоуборочным.
Куда тем американским нищебродам до киевского размаха?

Про полимеры я не удивлён. Ожидаемо. У бетона способности к сопротивлению деформациям растяжения или расширения этим вроде как и модифицируют (кроме армирования)
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 12:10

  fox767676 написав:
  smdtranz написав:даже москва вдвое меньше содержит свечек.


єто уже гон
если вы ориентируетесь на SkyscraperPage то просто его основные контрибуторы - киевляне. Они внесли туда каждую киевскую БПС-ку ))
Москва значительно высотнее, но высотки там на класс лучше


хз, но даже там на карте не отмечен ни голден парк, ни зеленый остров например
может, конечно, карта высоток города и их список это разные вещи, но факт остается фактом, панорама Киева это частокол из свечек.
причем почти все именно жилые, ну и недостроев еще сотня минимум наберется
smdtranz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 12:13

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Вчера вечером в моем доме военный ударил прикладом по голове вахтера. Припарковал авто, взял 4 гранаты ф1 и двинулся на территорию, выпил алкоголя и зашёл в подъезд. На лифт его не пустили, он выдернул чеку и пистолетом жахнул по голове.
Я спускался застал слідчі дії.

А это только начало
якщо б мене в власному будинку якийсь ахуєвший вахтер, якому я плачу зп, не пустив в ліфт я б його теж вʼїбав би, а ти шо - утерся б і почимчикував на свій 20й поверх пішки?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 12:21

  kingkongovets написав:
_hunter написав:Но это же БРЕД: _вся_ транспортная инфраструктура в Штатах построена вокруг автомобиля.
И если уж "общак" сравнивать - его нужно сравнивать с "общаком" в Европе - например в Амстердаме. :wink:
майже вся, глибше вивчайте питання
справжня маячня - це безапеляційні огульні висновки

в НЙ, Бостоні, Чикаго, Вашингтоні, ЛА та Сан-Франциско громадський транспорт доволі розвинений

Ок -- майже вся. (если в процентах считать - оно, интересно, хоть один % наберет -- или таки можно до 100% округлить?..)

Но то - такэ. А по основной части -- будут комментарии? :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 12:25

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

_hunter написав:А по основной части -- будут комментарии? :wink:
нормально сформулюйте питання і я спробую на нього відповісти

і розмова була саме про НЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 12:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:, ты ввязался в полемику с человеком, который 25+ лет проработал на стройках на достаточно высоких и ответственных должностях. Человеком, спасаясь от придурков, керманычей дерибанычей, уже несколько лет живёт в Америке и знает много чего про нее.

франтишек не выпрыгивай из щтанишек
холоп американского доллара и низкопоклонец
не старайся
тебя не возьмут в америку даже мыть полы - с 2025 там бан на воуков, моментальный отказ в визе и внесение в блеклист
рджкз успел заскочить в последний вагон
если бы чиновник посольства знал что заявитель "проработавший на стройках на достаточно высоких и ответственных должностя" не может отличить серию Т от КТ, то был бы запрос в СБУ\ЦРУ и путевка в Гуантанамо вместо НЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 13:00

  kingkongovets написав:
_hunter написав:А по основной части -- будут комментарии? :wink:
нормально сформулюйте питання і я спробую на нього відповісти

Формулирую. Почему вы хотите посмотреть на это:
  kingkongovets написав:до речі я б дуже хотів подивитись, як наші громадяни, які пересуваються виключно на власних автівках, бо вважають київський транспорт надолугим, нерозвинутим і недостойним перевозити їз дорогоцінні дупи, їздять на ньюйоркському обриганому сабвеї разом з криміналітетом, бомжами і наркоманами

-- ведь "вважають київський транспорт надолугим" по сравнению _не только_ (и даже вопреки) с транспортом NY. Почему вы не хотите посмотреть как ровно те же громадяни езят в комфортном кондиционированном метро Амстердама -- без бомжей и наркоманов? :roll:
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