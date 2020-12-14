rjkz написав:

Бетон написав: Rjkz.

Вы правы.

1. В США, на сколько мне рассказали, очень грамотно организован трафик даже при ДТП. Там не стоят 2 часа создавая пробку.



2. В США бетонные дороги. Для их строительства нужно перекрыть участок для времени набора прочности бетона.



У нас это асфальтное г..вно. Об этом, кстати, говорят и в кмда. Rjkz.Вы правы.1. В США, на сколько мне рассказали, очень грамотно организован трафик даже при ДТП. Там не стоят 2 часа создавая пробку.2. В США бетонные дороги. Для их строительства нужно перекрыть участок для времени набора прочности бетона.У нас это асфальтное г..вно. Об этом, кстати, говорят и в кмда.

Я вас может удивлю, но тут не обычный бетон, а полимербетон.Он набирает 80-90% прочности за несколько часов.Асфальт тоже применяется. Но он не сходит вместе со снегом каждый год.Кстати, о снеге.НЙ - очень бедный город, тут нет таких о(у)даренных хозяйственников как киевский боксер, который каждый год закупает десятки новых единиц снегоуборочной техники. Хотя тут бывают порой такие метели, что по колено в снегу идешь. Но любой снегопад тут воспринимается как стихийное бедствие - машины посыпают солью накануне и убирают снег непрерывно во время и после снегопада. В школах отменяют занятия, а автобусы и грузовики ездят с цепями на колесах.Как же так? Почему не закупается снегоуборочная техника???Просто на мусорные грузовики цепляется навесное оборудование и "легким движением руки" мусорный грузовик становится снегоуборочным.Куда тем американским нищебродам до киевского размаха?