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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 лип, 2025 14:37
kingkongovets написав: _hunter написав:
Та фиг с ним -- с НУ.
В том же посте и про Киев, вроде, что-то было?
Дескать "вважають київський транспорт надолугим" - незаслуженно, нужно понимать?
И вот именно этой "незаслуженности" я и удивился.
Но если показалось...
ви користувались ньюйоркським гт?
раджу спершу спробувати, а вже потім саркастопедитувати на адресу київського
Я достаточно долго пользовался киевским (и не киевским) что бы утверждать, что вот те люди, которые "вважають київський транспорт надолугим" -- имеют все основания так утверждать.
Да, при очень сильном желании можно найти несколько мест, где "общак" Столицы
еще более надолугий. Но особо не напрягаясь можно найти даже "обл-центры", где с "общаком" все сильно лучше.
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 15:02
_hunter написав: kingkongovets написав: _hunter написав:
Та фиг с ним -- с НУ.
В том же посте и про Киев, вроде, что-то было?
Дескать "вважають київський транспорт надолугим" - незаслуженно, нужно понимать?
И вот именно этой "незаслуженности" я и удивился.
Но если показалось...
ви користувались ньюйоркським гт?
раджу спершу спробувати, а вже потім саркастопедитувати на адресу київського
Я достаточно долго пользовался киевским (и не киевским) что бы утверждать, что вот те люди, которые "вважають київський транспорт надолугим" -- имеют все основания так утверждать.
Да, при очень сильном желании можно найти несколько мест, где "общак" Столицы
еще более надолугий. Но особо не напрягаясь можно найти даже "обл-центры", где с "общаком" все сильно лучше.
жоден облцентр не несе такого навантаження від приїзджих як київський, я сам іноді користуюсь і метро і тролейбусами і не бачу там абсолютно нічого жахливого, а після запровадження виділених ліній наземний взагалі їздить швидше загального потока, маршрутки це звичайно досі не подолане зло, але на них навіть мої батьки на Лісовому не їздять, бо є альтернатива у вигляді тролейбусів та автобусів, на трамваях не їзжу теж, але нові низкопольні вагони від Песи та Татри-Південь виглядають дуже симпатично, чим і на яких маршрутах користуєтесь ви?
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 15:08
_hunter написав:Не пустить - не имеет: "проход к собственности". Пользоваться лифтом - очень сложный вопрос, что бы вот так сходу заявлять "не имеет права!"... -- в качестве контр-примера: "платные лифты" а так же отключение карточек должников.
відключення карток боржників я ще можу зрозуміти, але жити там, де якийсь вахтер має право вирішувати можу я користуватись ліфтом чи ні і я через це буду вимушений підійматись пішки - це реальний мазохизм і неповага до самого себе
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