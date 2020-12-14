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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12418124191242012421
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:39

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

_hunter написав:
  kingkongovets написав:решать вопрос путем нанесения тяжких телесных - 121я УК (до 8ми лет) :?:
Понятно, что отмажут, но сам прецедент...


якщо якийсь чорт, якому я при цьому плачу зп, доторкнеться до мене і буде
перешкоджати мені дістатися до квартири, або користуватися ліфтом, за який я теж плачу, це буде звичайним самозахистом

та й до чого тут важкі телесні? дав в бороду і пішов собі далі
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 25 лип, 2025 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:53

  kingkongovets написав:
_hunter написав:Обл-центр - как вы там метко писали про ручник - это что-то вроде Роттердама, Франкфурта, Брно. С нагрузкой от приезжих - там все ОК.


під облцентрами я мав на увазі українські міста

і знову ж таки про ручник - порівняння було з гт НЙ і його почав не я

до речі в Брно немає метро)

>>> під облцентрами я мав на увазі українські міста
Я понял. Потому я объяснил - о чем я говорил.

>>> порівняння було з гт НЙ і його почав не я
Допускаю. Но я там чуть дальше пояснил: да, по сравнению с NY (в силу исторических причин) киевское метро может казаться и не совсем недолугим. Но если киевское метро сравнивать даже с "метрами" евпропейских "областных центров" - картинка "чуть" меняется. Если же сравнивать весь ОТ...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:54

  kingkongovets написав:старт реалізації нового житлового комплексу бізнес-класу
А що таке "житло бізнес-класу"? Це квартира із вбудованим кіоском для торгівлі, чи за радіозахищеним помешканням під рентген-кабінет?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

_hunter написав:по сравнению с NY (в силу исторических причин) киевское метро может казаться и не совсем недолугим. Но если киевское метро сравнивать даже с "метрами" евпропейских "областных центров" - картинка "чуть" меняется. Если же сравнивать весь ОТ...


так з «історичних причин» порівнювати Київ, з його випробуваннями та втратами з 1918 року, з ситими та благополучними європейськими містами взагалі недоречно
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:59

  kingkongovets написав:
_hunter написав:
  kingkongovets написав:решать вопрос путем нанесения тяжких телесных - 121я УК (до 8ми лет) :?:
Понятно, что отмажут, но сам прецедент...


якщо якийсь чорт, якому я при цьому плачу зп, доторкнеться до мене і буде
перешкоджати мені дістатися до квартири, або користуватися ліфтом, за який я теж плачу, це буде звичайним самозахистом

та й до чого тут важкі телесні? дав в бороду і пішов собі далі

Та же статья, но до двух лет.

Та при том: при неудачном падении (или если чуть силу не расчитал) - да еще и под камерами - 121я вообще без вариантов.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 18:03

  kingkongovets написав:
_hunter написав:по сравнению с NY (в силу исторических причин) киевское метро может казаться и не совсем недолугим. Но если киевское метро сравнивать даже с "метрами" евпропейских "областных центров" - картинка "чуть" меняется. Если же сравнивать весь ОТ...


так з «історичних причин» порівнювати Київ, з його випробуваннями та втратами з 1918 року, з ситими та благополучними європейськими містами взагалі недоречно

Ну да... -- так-то во WW II только Киев и бомбили...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 18:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

M-Audio написав:
  kingkongovets написав:старт реалізації нового житлового комплексу бізнес-класу
А що таке "житло бізнес-класу"? Це квартира із вбудованим кіоском для торгівлі, чи за радіозахищеним помешканням під рентген-кабінет?
вас забанили в гуглі?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 18:12

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

_hunter написав:
  kingkongovets написав:
_hunter написав:по сравнению с NY (в силу исторических причин) киевское метро может казаться и не совсем недолугим. Но если киевское метро сравнивать даже с "метрами" евпропейских "областных центров" - картинка "чуть" меняется. Если же сравнивать весь ОТ...


так з «історичних причин» порівнювати Київ, з його випробуваннями та втратами з 1918 року, з ситими та благополучними європейськими містами взагалі недоречно

Ну да... -- так-то во WW II только Киев и бомбили...
а які зі згаданих вами міст 73 роки були під комуністичною окупацією?
в яких з них підривали при відступі центр? зносили сотні храмів і старих будинків? віджимали будинки у їх власників і заселяли комуналками? забудовували мікрорайонами огидних і малопридатних для житла будинків?

ви наприклад знаєте на що вимушено було піти українське керівництво тих часів щоб просто побудувати палац Україна?

назвіть хоча б одне європейське місто, яке пережило щось подібне
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 18:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

_hunter написав:Та же статья, но до двух лет.

Та при том: при неудачном падении (или если чуть силу не расчитал) - да еще и под камерами - 121я вообще без вариантов.
маячня, якщо він під камерами перший до мене доторкнувся нічого мені не загрожує
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