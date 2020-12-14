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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12420124211242212423
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Що за нецікаве спілкування? Ви краще скажіть - дешевше буде чи ні?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 21:00

  pesikot написав:
  rjkz написав:Да, бывает, что в городе с населением как полУкраины, найдется какой-то процент тех, кто пожрет в вагоне и бросит это под сиденье.

ПолУкраины ?

8х2 = 16 миллионов ?

В Украине гораздо больше жителей

  rjkz написав:Может где-то в Бронксе или Гарлеме подругому. Но я туда и не езжу.

Действительно, сперва писать тексты, что Нью-Йорк - он большой, где всё по-разному и везде всё хорошо

А потом написать, "Может где-то в Бронксе или Гарлеме подругому"

Пересмотри Дениса samsebeskazal, он там много чего показал )


Официальное население НЙ оценивается в 8+млн.
Но это тупо по черте города.
Вместе с саббурбиями и пригородами, где люди живут, но работаютв НЙС - около 15-18 млн. Точной цифры никто не назовет.
Не по официальной статистике Госстата (в котором много эмигрировавших и не снявшихся с учета, даже если они стали гражданами других стран и даже там умерли), в Украине на начало большой войны без учета на тот момент оккупированных территорий Донбасса и Крыма, по моим прикидкам (я выкладывал тут на форуме в контексте обсуждения перспектив ПФУ, вроде вполне реалистично было) было в диапазоне 28-32 млн.
Я склонен считать, что было около 30.
На данный момент - ну намного меньше. Не берусь прикидывать дажже сколько.
20 млн?
Вы в самом деле считаете, что актуальны данные 2010 года в 42 млн?
rjkz
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