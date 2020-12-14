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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:56
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Що за нецікаве спілкування? Ви краще скажіть - дешевше буде чи ні?
Додано: П'ят 25 лип, 2025 21:00
Официальное население НЙ оценивается в 8+млн.
Но это тупо по черте города.
Вместе с саббурбиями и пригородами, где люди живут, но работаютв НЙС - около 15-18 млн. Точной цифры никто не назовет.
Не по официальной статистике Госстата (в котором много эмигрировавших и не снявшихся с учета, даже если они стали гражданами других стран и даже там умерли), в Украине на начало большой войны без учета на тот момент оккупированных территорий Донбасса и Крыма, по моим прикидкам (я выкладывал тут на форуме в контексте обсуждения перспектив ПФУ, вроде вполне реалистично было) было в диапазоне 28-32 млн.
Я склонен считать, что было около 30.
На данный момент - ну намного меньше. Не берусь прикидывать дажже сколько.
20 млн?
Вы в самом деле считаете, что актуальны данные 2010 года в 42 млн?
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